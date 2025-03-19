Переговоры о перемирии в Украине продолжатся в Джидде

Ранее в тот же день, 18 марта, глава американского государства Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор - второй подтвержденный с момента начала нынешнего президентского срока Трампа. Комментируя итоги этой беседы, Уиткофф упомянул об „определенных прорывах“ в переговорном процессе, передает агентство dpa. „Я хотел бы поблагодарить президента Путина за все, что он сделал сегодня в ходе этого звонка, чтобы приблизить свою страну к заключению окончательного мирного соглашения“, - приводит агентство слова спецпосланника президента США в этой связи.

Переговоры о возможности перемирия в войне России против Украины продолжатся в городе Джидда 23 марта. Об этом сообщил во вторник, 18 марта, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире телеканала Fox News, не вдаваясь в подробности.

Трамп, Зеленский и Шольц об итогах разговора президентов РФ и США

Сам глава Белого дома после телефонного разговора с Владимиром Путиным написал в своей соцсети Truth Social: „Мы договорились о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры с пониманием того, что мы будем быстро работать над полным прекращением огня и, в конечном счете, над прекращением этой ужасной войны между Россией и Украиной“.

В свою очередь Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры в течение 30 дней и, как сообщил Кремль, дал соответствующую команду российским войскам.