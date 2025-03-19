Переговоры о перемирии в Украине продолжатся в Джидде

Переговоры о возможности перемирия в войне России против Украины продолжатся в городе Джидда 23 марта. Об этом сообщил во вторник, 18 марта, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире телеканала Fox News, не вдаваясь в подробности.
Ранее в тот же день, 18 марта, глава американского государства Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор - второй подтвержденный с момента начала нынешнего президентского срока Трампа. Комментируя итоги этой беседы, Уиткофф упомянул об „определенных прорывах“ в переговорном процессе, передает агентство dpa. „Я хотел бы поблагодарить президента Путина за все, что он сделал сегодня в ходе этого звонка, чтобы приблизить свою страну к заключению окончательного мирного соглашения“, - приводит агентство слова спецпосланника президента США в этой связи.
Трамп, Зеленский и Шольц об итогах разговора президентов РФ и США
Сам глава Белого дома после телефонного разговора с Владимиром Путиным написал в своей соцсети Truth Social: „Мы договорились о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры с пониманием того, что мы будем быстро работать над полным прекращением огня и, в конечном счете, над прекращением этой ужасной войны между Россией и Украиной“.
В свою очередь Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры в течение 30 дней и, как сообщил Кремль, дал соответствующую команду российским войскам.
При этом президент РФ, как передает агентство ТАСС, обозначил „ряд существенных моментов“: речь может идти, в частности, об обеспечении действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения украинской армии. Таким образом, объявления о готовности Кремля к 30-дневному перемирию с Киевом не последовало.
Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, заявил на пресс-конференции, что Киев поддержит предложение прекратить удары по энергоинфраструктуре, однако „будет отвечать“, если Россия нарушит соответствующую договоренность.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), комментируя результаты телефонного разговора Трампа с Путиным, указал, что призыв прекратить атаки на объекты энергетики - „хорошее начало“. В то же время Шольц подчеркнул, что без Украины соглашения о достижении мира быть не может.
Переговоры об Украине в Джидде
Джидда - второй по величине город в Саудовской Аравии - стал площадкой, где 11 марта делегации США и Украины смогли возобновить конструктивный диалог о возможности завершения войны РФ против Украины после ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля.