Переговоры о перемирии в Газе: есть ли повод для оптимизма?

Новый раунд переговоров проходит в Египте, где Энтони Блинкен встречается с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси, который принимает его в своей летней резиденции. Затем американский представитель направится в Катар, где всю прошлую неделю велись интенсивные переговоры о перемирии в Газе.
Именно в Дохе США выдвинули предложения по сближению позиций Израиля и ХАМАС и реализации майского плана перемирия, предложенного президентом США Джо Байденом, которого все чаще критикуют дома за неспособность остановить кровопролитие в Газе.
Сложные переговоры
Несмотря на оптимизм Блинкена и позитивный отзыв о ходе переговоров со стороны администрации израильского премьера Биньямина Нетаньяху, и Израиль, и палестинская сторона дают понять, что достичь соглашения будет нелегко.
Многие месяцы Израиль настаивал на том, что война может закончиться только с уничтожением ХАМАС как военной и политической силы, а ХАМАС утверждал, что примет только постоянное, но никак не временное перемирие.
Сохраняются разногласия по поводу продолжающегося военного присутствия Израиля в Газе, особенно вдоль границы с Египтом, свободы перемещения палестинцев внутри этой территории, а также числа и конкретных имен палестинских заключенных в израильских тюрьмах, которые должны быть освобождены в рамках обмена.
Представители ХАМАС также обвиняют Вашингтон в потакании Израилю.
„Когда Блинкен говорит, что израильтяне согласились, а потом израильтяне говорят, что имеется обновленные предложения, это означает, что американцы подверглись давлению со стороны Израиля, а не наоборот, — заявил агентству Reuters высокопоставленный представитель ХАМАС Осама Хамдан. — Мы полагаем, что это маневры, позволяющие Израилю выиграть время“.
Представитель „Палестинской национальной инициативы“ Мустафа Баргути тоже не испытывает особого оптимизма относительно возможности заключения сделки с Израилем.
„Хотя Блинкен говорит, что Нетаньяху согласился с его предложениями, сам Нетаньяху никогда этого не подтверждал, а основное разногласие заключается в следующем: Израиль хочет лишь перерыва, а затем возобновления своей ужасной войны, в то время как палестинцы хотят окончания войн, — заявил в интервью Би-би-си Баргути. — И во-вторых, Нетаньяху хочет оставить свои войска в Газе. Нетаньяху хочет даже поставить гуманитарную помощь в зависимость от политических условий. Это очень серьезные проблемы, и если Нетаньяху позволят продолжать в том же духе, он полностью подорвет любую возможность достижения перемирия“.
В свою очередь, и сам президент США, судя по всему, не до конца разделяет оптимизм своего госсекретаря, но уже по иной причине.
Во вторник Джо Байден заявил, что это ХАМАС „отступается“ от сделки с Израилем о перемирии в Газе.
„Они еще в игре, но предсказать что-либо невозможно, отметил он, — Израиль говорит, что они могут добиться успеха, но теперь ХАМАС идет на попятный“.
ХАМАС же поспешил обвинить самого Байдена в том, что он сам готов отступиться от перемирия и дать „зеленый свет“ Израилю на продолжение войны.
Эти „ложные заявления не отражают истинной позиции нашего движения, которое как раз стремится к перемирию“, — говорится в заявлении ХАМАС.
В последние недели военные действия грозят перерасти в полномасштабную региональную войну после убийства в конце июля главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командира „Хезболлы“ Фуада Шукра.
Иран заявил, что воздержится от нанесения ответного удара по Израилю, пока идут переговоры о прекращении огня и освобождении заложников, но ответит, если переговоры провалятся или если в Тегеране сочтут, что Израиль затягивает переговоры. Соединенные Штаты неоднократно предостерегали Иран от любой эскалации.