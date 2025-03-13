Переговорщики США во главе с Уиткоффом прибыли в Россию

Американская делегация в четверг, 13 марта, прибыла в Россию, где запланированы контакты с российской стороной. Об этом сообщает агентство „Интерфакс“ со ссылкой на источники в российских авиационных службах. Ранее утром информацию о вылете американских переговорщиков подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
„Действительно, переговорщики летят, и, действительно, контакты запланированы. Мы не будем забегать вперед, потом расскажем“, - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что его делегация направляется в Москву.
МИД РФ: Диалог может состояться уже 13 марта
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча представителей РФ с переговорщиками США может состояться уже в четверг. Захарова отметила, что Россия не получала официальных обращений по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, но РФ готова обсудить их с американской стороной, передает ее слова российское госагентство ТАСС.
Накануне вечером Трамп выразил надежду на успешные переговоры с Россией. После достижения договоренности с Киевом о прекращении огня американские переговорщики уже отправились в Москву для консультаций, заявил он журналистам в Вашингтоне на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
По словам президента США, он „надеется“, что президент РФ Владимир Путин согласится на прекращение огня в Украине. На вопрос журналистов о возможных мерах давления на Москву американский лидер ответил: „Есть вещи, которые необходимо сделать и которые были бы неприятны. В финансовом отношении я могу сделать то, что будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу мира“.