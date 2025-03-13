Переговорщики США во главе с Уиткоффом прибыли в Россию

Накануне вечером Трамп выразил надежду на успешные переговоры с Россией. После достижения договоренности с Киевом о прекращении огня американские переговорщики уже отправились в Москву для консультаций, заявил он журналистам в Вашингтоне на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

По словам президента США, он „надеется“, что президент РФ Владимир Путин согласится на прекращение огня в Украине. На вопрос журналистов о возможных мерах давления на Москву американский лидер ответил: „Есть вещи, которые необходимо сделать и которые были бы неприятны. В финансовом отношении я могу сделать то, что будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу мира“.