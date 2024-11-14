Перед саммитом G20 в Бразилии - взрывы у Верховного суда

Чтобы удостовериться в отсутствии других взрывных устройств на месте происшествия, полиция задействовала робота-сапера. Очевидцы рассказывают, что оба взрыва прогремели с разницей в 20 секунд. Расследование обстоятельств и мотивов инцидента продолжается.

По предварительной информации, неизвестный мужчина попытался проникнуть в здание суда. После того как его остановила охрана, он подорвал себя на входе. Второй взрыв произошел в одном из припаркованных поблизости автомобилей. Как сообщет Reuters, машина принадлежала злоумышленнику.

За несколько дней до открытия саммита „большой двадцатки “ в Рио-де-Жанейро, намеченного на 18 ноября, в столице Бразилии - городе Бразилиа - вечером в среду, 13 ноября, прогремело два взрыва у здания Верховного суда.

Что известно о личности нападавшего

Согласно заявлению Верховного суда, перед инцидентом судьи закончили пленарное заседание и смогли благополучно эвакуироваться. Верховный суд находится в центре столицы, рядом с Национальным конгрессом и Дворцом Планалту - рабочей резиденцией президента Бразилии. Указывается, что глава государства Луис Инасиу Лула да Силва покинул президентский дворец всего за несколько минут до взрывов.

Генеральный прокурор Бразилии Хорхе Мессиас в социальных сетях назвал случившееся „нападением“. А вице-губернатор федерального округа Селина Леао выразила надежду, что злоумышленник был „одиночкой“, но подчеркнула, что не может сказать этого наверняка.