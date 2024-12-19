Перед полетом положите в чемодан листок бумаги. Как это поможет избежать проблем?

Лист бумаги может пригодиться, если ваш чемодан потеряется. Бумагу нужно положить на видное место, желательно поверх всего остального, что есть в чемодане.

По данным немецкого статистического портала, в 2023 году в среднем 7 из 1000 чемоданов были утеряны. Ежегодно на авиарейсах по всему миру теряется 20 миллионов единиц багажа. Некоторые из них, конечно, доходят до своих владельцев в течение нескольких дней, но другие так и не возвращаются.

Существуют меры предосторожности для предотвращения подобных инцидентов. Широко используются традиционные багажные бирки с контактными данными владельца. Однако они могут потеряться. Дополнительным средством защиты может стать листок бумаги в чемодане.