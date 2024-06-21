Пентагон: ВСУ могут бить оружием США по всей территории РФ

„Способность открывать ответный огонь - вот на что направлена эта политика... Когда мы видим, что российские войска ведут огонь через границу, Украина может открыть ответный огонь по этим наземным силам, используя боеприпасы, предоставленные США“, - приводит его слова агентство Reuters. Райдер обосновал это тем, что действия украинской армии в данном случае являются „самообороной“, „поэтому им стоит иметь такую возможность“, пояснил он.

Вооруженные силы Украины могут использовать поставляемое Соединенными Штатами оружие, чтобы наносить удары по любым военным объектам на территории РФ, а не только тем, которые расположены вблизи Харьковской области. Об этом в четверг, 20 июня, заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор ВВС США Патрик Райдер.

В конце мая на фоне усиления российских ударов по Харьковской области ряд стран разрешили Украине, обороняющейся от вторжения РФ , использовать предоставленное ими оружие, чтобы атаковать военные объекты на российской территории.

Ранее похожим образом в интервью американскому телеканалу PBS высказался помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Отвечая на вопрос журналистки о допустимости ударов по территории России с использованием американских вооружений, представитель Белого дома заявил: „Дело не в географии. Дело в здравом смысле“. „Если Россия атакует или собирается атаковать Украину со своей территории, то имеет смысл позволить Украине нанести ответный удар по силам, которые бьют по ней через границу“, - добавил Салливан.

В ответ Москва пригрозила США „фатальными последствиями“ решений, касающихся использования Украиной предоставленного ей американского оружия. Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности „асимметричного ответа“ Западу.

Соглашение о безопасности между США и Украиной

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский 13 июня в ходе саммита „большой семерки“, куда был приглашен и украинский лидер, подписали двустороннее соглашение о безопасности на 10 лет. Оно не включает в себя обязательств США по отправке американских военнослужащих для защиты Украины и не содержит каких-либо финансовых обязательств Вашингтона перед Киевом.