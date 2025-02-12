Пентагон: Украина не восстановит границы и не вступит в НАТО

Вступление Украины в НАТО и возвращение к границам 1991 года после завершения войны с Россией нереалистично. С такими словами новый министр обороны США Пит Хегсет выступил в Брюсселе в среду, 12 февраля, на встрече Контактной группы по Украине в формате „Рамштайн“.

„США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров“, - цитирует министра агентство dpa. Вместо этого Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности, подкрепленные „европейскими и неевропейскими войсками“, продолжил глава Пентагона.