Пентагон собирается сократить до 8% гражданских сотрудников

Министерство обороны США планирует сократить численность своего гражданского персонала на 5-8%, „чтобы повысить эффективность“ и „переориентироваться“ на приоритеты президента США Дональда Трампа и восстановление боеготовности сил. Такое заявление обнародовала пресс-служба Пентагона в пятницу, 21 февраля.

Как следует из этого документа, начиная со следующей недели от должностей могут быть освобождены около 5400 человек, находящихся на испытательном сроке. „После этого мы приостановим наем сотрудников на время проведения дальнейшего анализа наших потребностей в персонале, соблюдая, как всегда, все применимые законы“, - подчеркнули в Пентагоне.