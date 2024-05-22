Пентагон: РФ могла вывести на орбиту космическое оружие

„16 мая Россия запустила спутник на низкую околоземную орбиту, который, по нашей оценке, скорее всего, является противокосмическим оружием, предположительно способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите“, - сказал Райдер.

По его словам, Россия развернула это „новое противокосмическое оружие“ на той же орбите, где находится правительственный спутник США. „Таким образом, оценки также указывают на характеристики, напоминающие ранее развернутые противокосмические полезные нагрузки в 2019 и 2022 годах“, - заключил представитель Пентагона. Райдер не стал комментировать, знали ли США о запуске заранее.

СМИ: РФ намерена разместить в космосе ядерное оружие