Пентагон не подтвердил информацию СМИ, что поставки боеприпасов в Украину сократились на 30%

 
ELTA
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Pentagonas
Pentagonas
ФОТО: Reuters / Scanpix

Министерство обороны США опровергло информацию о том, что поставки снарядов в Украину в последнее время сократились более чем на 30% с момента начала войны Израиля против ХАМАС.

Об этом сообщила заместитель спикера минобороны США Сабрина Сингх: "Послушайте, я бы не согласилась с этим утверждением. Мы смогли обеспечить Украину всем необходимым во время ее контрнаступления, и мы продолжим обеспечивать Украину тем, что ей нужно, когда приближается зима".

Она подчеркнула, что США могут поддержать и Украину, и Израиль одновременно.

Во вторник телеканал ABC News сообщил, что поставки США артиллерийских снарядов стандарта НАТО в Украину уменьшились "более чем на 30%" после начала войны Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

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