Пентагон может взять деньги для Украины из резервов

Из-за того, что законопроект о финансировании Украины застрял в Конгрессе, в ведомстве начали обсуждать отправку помощи даже без гарантий компенсации средств. Собеседники CNN отметили, что разговоры о реализации этой возможности и еще нескольких других запасных планов по предоставлению помощи становятся в последние недели все более актуальными, поскольку, с одной стороны законопроект о финансировании Украины застрял в Конгрессе, а с другой - положение украинских войск осложняется.

Помощь будет включать "критически важные боеприпасы"

Один из чиновников Пентагона заявил CNN, что новый пакет помощи, если решение о его предоставлении будет одобрено, будет включать "критически важные боеприпасы". По его словам, в ведомстве также ведутся разговоры о том, как и где разместить военную помощь, чтобы ее можно было как можно быстрее отправить в Украину.