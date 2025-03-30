2025.03.30 15:15

Пентагон готовится уволить до 76 тысяч сотрудников

 
Deutsche Welle
Pentagonas
Pentagonas
ФОТО: JOSHUA ROBERTS | Scanpix / Reuters

Министр обороны США подписал меморандум о сокращении числа гражданских служащих в военном ведомстве.

Министр обороны США Пит Хегсет подписал меморандум о сокращении численности гражданских служащих в Министерстве обороны в связи с решением администрации президента США Дональда Трампа к сократить персонал госструктур. Об этом сообщает в субботу, 29 марта, агентство Bloomberg.

Ранее Минобороны США объявило о планах уволить от 5 до 8 процентов гражданского персонала. В настоящее время в ведомстве трудоустроены около 950 тысяч гражданских служащих, а значит, сокращения могут затронуть до 76 тысяч человек, отмечает Bloomberg.

При этом, согласно заявлению Пентагона, в документе, подписанном Хегсетом 28 марта, не указан целевой процент предстоящих увольнений в ведомстве.

В меморандуме Хегсет также призывает к внедрению „программы отложенной отставки“ и к предложению добровольного досрочного выхода на пенсию тем гражданским служащим, кто имеет на это право.

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Источник
Deutsche Welle
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