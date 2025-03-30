Пентагон готовится уволить до 76 тысяч сотрудников

Министр обороны США Пит Хегсет подписал меморандум о сокращении численности гражданских служащих в Министерстве обороны в связи с решением администрации президента США Дональда Трампа к сократить персонал госструктур. Об этом сообщает в субботу, 29 марта, агентство Bloomberg.

Ранее Минобороны США объявило о планах уволить от 5 до 8 процентов гражданского персонала. В настоящее время в ведомстве трудоустроены около 950 тысяч гражданских служащих, а значит, сокращения могут затронуть до 76 тысяч человек, отмечает Bloomberg.

При этом, согласно заявлению Пентагона, в документе, подписанном Хегсетом 28 марта, не указан целевой процент предстоящих увольнений в ведомстве.