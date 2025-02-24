Пентагон, Госдеп и ФБР запретили сотрудникам отчитываться перед Маском о своей работе. Тот грозит увольнениями

В новой администрации Трампа Маск возглавил Департамент эффективности правительства (DOGE), задача которого, по словам самого Маска, — сокращение бюджетных расходов, раздутых аппаратов и борьба с коррупцией.
В минувшую субботу подконтрольный Маску офис, занимающийся кадровыми вопросами (Office of Personnel Management — OPM), разослал имейл миллионам сотрудников государственных департаментов и структур, в котором им предлагалось до полуночи понедельника прислать Маску краткий отчет о проделанной работе за прошедшую неделю.
Отказ сделать это или несоблюдение назначенного срока Маск пообещал рассматривать как добровольный уход в отставку.
„Эта угроза незаконна и безрассудна и является еще одним примером произвола и хаоса, которым Маск подвергает правительственные структуры, призванные служить народу, и преданных своему делу государственных служащих“, — отреагировал на выдвинутые Маском условия конгрессмен-демократ от Вирджинии Джерри Коннолли.
Кто дал отпор Маску?
Некоторые ведомства сразу посоветовали своим сотрудникам подчиниться, и в воскресенье в посте на своей платформе Х (бывший твиттер) Маск написал, что получил уже множество отчетов и многие федеральные служащие, по его мнению, заслуживают повышения за проявленную эффективность.
Однако ряд ключевых ведомств США отказался участвовать в экспериментах Маска.
Недавно утвержденный новый директор ФБР Кэш Патель в субботу вечером отправил своим сотрудникам отдельное письмо, в котором попросил их не реагировать на запрос OPM.
Он напомнил, что, согласно принятой в ведомстве процедуре, любые проверки работы ФБР должны проводиться через канцелярию дирекции и никак иначе.
Похожий ответ дало и руководство Госдепа, заявив, что только оно уполномочено давать оценки работе ведомства.
„Ни один сотрудник не обязан отчитываться о своей деятельности за рамками субординации внутри департамента“, — говорится в электронном письме высокопоставленного сотрудника ГосдепаТибора Надя.
Пентагон, Министерство внутренней безопасности США и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям также проинструктировали своих сотрудников не отвечать Маску.
„Когда и если потребуется, Министерство обороны будет координировать ответы на электронное письмо, которое вы получили от OPM“, - говорится в обращении руководства Пентагона к своему персоналу.
При этом один из высокопоставленных представителей Пентагона (имя не называется) заявил, что запрос Маска — „самая дурацкая затея за последние 40 лет“.
Подчинившиеся и воздержавшиеся
Министерство юстиции посоветовало своим сотрудникам „быть готовыми следовать инструкциям в соответствии с просьбой“, содержащейся в письме OPM, но не включать в свои отчеты какую-либо секретную информацию.
„Если у вас возникнут вопросы по поводу содержания вашего ответа, обратитесь к своему руководителю“, — говорится в электронном письме руководства Минюста, отправленном сотрудникам в субботу вечером.
Среди ведомств, решивших подчиниться распоряжению Маска, также федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Агентство по контролю качества пищевых продуктов и лекарств (FDA), Министерство транспорта, Секретная служба (USSS) и Агентство кибербезопасности и инфраструктуры.
Такие ведомства, как Агентство национальной безопасности, Налоговое управление США и Национальное управление океанических и атмосферных исследований, пока воздерживаются от каких-либо действий, попросив своих сотрудников ждать дальнейших указаний.
Американская федерация государственных служащих, крупнейший профсоюз США, раскритиковала действия Илона Маска, назвав его давление на госслужащих „жестоким и неуважительным“, и пригрозила подать в суд.
Отдельно подчеркивается, что имейл OPM, а фактически — Маска, был разослан в субботу, когда, по некоторым подсчетам, примерно у трех миллионов госслужащих не было доступа к рабочим имейлам, и соблюсти установленные сроки они не могли, даже если бы хотели.
„Больше сострадания, Илон“
Шаг Маска в отношении федеральных агентств был предпринят после того, как на прошлой неделе Дональд Трамп похвалил его работу в области экономии бюджетных средств и пожелал действовать еще агрессивнее.
С начала работы новой американской администрации уведомления о полном закрытии, масштабных сокращениях или бессрочных отпусках были разосланы в Министерство образования, Управление малого бизнеса (SBA), Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB), Управление общих служб (GSA), Почтовую службу США (USPS) и другие.
Самым знаковым шагом Белого дома на поприще „бюджетной экономии“ стало требование свернуть деятельность американского гуманитарного агентства USAID, отвечающего за финансирование американских программ внешней помощи и развития и управление ими.
И хотя USAID — независимое агентство с собственным бюджетом, Трамп потребовал закрыть его „за коррупцию“, не предоставив никаких доказательств коррумпированности агентства.
Согласно планам администрации президента, из 10 тысяч сотрудников USAID работать останутся чуть больше 600.
В общей сложности под сокращения в рамках деятельности, развернутой Илоном Маском и его департаментом DOGE, уже попали десятки тысяч человек.
„Я только одно хочу сказать Илону Маску: пожалуйста, добавь к своим действиям каплю сострадания. Это живые люди и их реальные жизни. И такие же реальные ипотечные кредиты“, — сказал сенатор-республиканец от штата Юта Джон Кертис в интервью каналу CBS.