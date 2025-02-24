Пентагон, Госдеп и ФБР запретили сотрудникам отчитываться перед Маском о своей работе. Тот грозит увольнениями

„Эта угроза незаконна и безрассудна и является еще одним примером произвола и хаоса, которым Маск подвергает правительственные структуры, призванные служить народу, и преданных своему делу государственных служащих“, — отреагировал на выдвинутые Маском условия конгрессмен-демократ от Вирджинии Джерри Коннолли.

Отказ сделать это или несоблюдение назначенного срока Маск пообещал рассматривать как добровольный уход в отставку.

В минувшую субботу подконтрольный Маску офис, занимающийся кадровыми вопросами (Office of Personnel Management — OPM), разослал имейл миллионам сотрудников государственных департаментов и структур, в котором им предлагалось до полуночи понедельника прислать Маску краткий отчет о проделанной работе за прошедшую неделю.

В новой администрации Трампа Маск возглавил Департамент эффективности правительства (DOGE), задача которого, по словам самого Маска, — сокращение бюджетных расходов, раздутых аппаратов и борьба с коррупцией.

Похожий ответ дало и руководство Госдепа, заявив, что только оно уполномочено давать оценки работе ведомства.

Он напомнил, что, согласно принятой в ведомстве процедуре, любые проверки работы ФБР должны проводиться через канцелярию дирекции и никак иначе.

Недавно утвержденный новый директор ФБР Кэш Патель в субботу вечером отправил своим сотрудникам отдельное письмо, в котором попросил их не реагировать на запрос OPM.

Некоторые ведомства сразу посоветовали своим сотрудникам подчиниться, и в воскресенье в посте на своей платформе Х (бывший твиттер) Маск написал, что получил уже множество отчетов и многие федеральные служащие, по его мнению, заслуживают повышения за проявленную эффективность.

„Ни один сотрудник не обязан отчитываться о своей деятельности за рамками субординации внутри департамента“, — говорится в электронном письме высокопоставленного сотрудника ГосдепаТибора Надя.

Пентагон, Министерство внутренней безопасности США и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям также проинструктировали своих сотрудников не отвечать Маску.

„Когда и если потребуется, Министерство обороны будет координировать ответы на электронное письмо, которое вы получили от OPM“, - говорится в обращении руководства Пентагона к своему персоналу.

При этом один из высокопоставленных представителей Пентагона (имя не называется) заявил, что запрос Маска — „самая дурацкая затея за последние 40 лет“.