Пенсильванский университет лишился 100 млн долларов из-за отказа его президента однозначно осудить призывы к геноциду евреев

Во вторник президенты трех американских учебных заведений – Пенсильванского и Гарвардского университетов, а также Массачусетского технологического института выступали на слушаниях в Конгрессе.

Их выступление, видеозапись которого разошлась в соцсетях, вызвало гнев и возмущение после того, как они уклонились от прямого ответа на вопрос, будут ли наказаны студенты, призывающие к геноциду евреев.

После начала войны в Газе в американских университетских кампусах прошли демонстрации протеста, на которых порой звучали антисемитские лозунги.

«Нарушают ли призывы к геноциду евреев кодекс поведения [вашего университета] или правила, касающиеся издевательств и травли? Да или нет?» — по нескольку раз спрашивала их конгрессмен от Нью-Йорка Элиза Стефаник.

Все три президента университетов уклонились от прямого осуждения подобных действий и заявили, что все «зависит от контекста».

Сенатор-демократ от Нью-Йорка Кирстен Гиллибранд назвала их заявления «отвратительными».