Пенсильванский университет лишился 100 млн долларов из-за отказа его президента однозначно осудить призывы к геноциду евреев

Во вторник президенты трех американских учебных заведений – Пенсильванского и Гарвардского университетов, а также Массачусетского технологического института выступали на слушаниях в Конгрессе.
Их выступление, видеозапись которого разошлась в соцсетях, вызвало гнев и возмущение после того, как они уклонились от прямого ответа на вопрос, будут ли наказаны студенты, призывающие к геноциду евреев.
После начала войны в Газе в американских университетских кампусах прошли демонстрации протеста, на которых порой звучали антисемитские лозунги.
«Нарушают ли призывы к геноциду евреев кодекс поведения [вашего университета] или правила, касающиеся издевательств и травли? Да или нет?» — по нескольку раз спрашивала их конгрессмен от Нью-Йорка Элиза Стефаник.
Все три президента университетов уклонились от прямого осуждения подобных действий и заявили, что все «зависит от контекста».
Сенатор-демократ от Нью-Йорка Кирстен Гиллибранд назвала их заявления «отвратительными».
Крупнейший спонсор Пенсильванского университета, основатель и генеральный директор компании Stone Ridge Asset Management Росс Стивенс признался, что потрясен этими ответами.
В электронном письме, с которым ознакомилась Би-би-си, Стивенс пишет: «У меня есть четкие основания отозвать находящиеся у «Пенна» акции Stone Ridge на сумму 100 миллионов долларов из-за поведения его президента (Элизабет) Мэгилл».
Стивенс сообщил университету, что его «разрешительный подход» к тем, кто призывает к насилию против еврейского народа, «нарушил бы любую политику или правила, которые запрещают притеснения и дискриминацию по религиозному признаку, в том числе правила Stone Ridge».
Позже Элизабет Мэгилл опубликовала видео на веб-сайте университета, в котором она извиняется за свой ответ во время слушаний и заявляет, что сосредоточилась на «давней политике университета, соответствующей Конституции США, которая гласит, что высказывания сами по себе не наказуемы».
Письмо Росса Стивенса, тем не менее, по сути, призывает к ее отставке.