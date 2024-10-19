Патологоанатом: Яхья Синвар был убит выстрелом в голову

Главарь террористической организации ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову. Об этом со ссылкой на главного патологоанатома Национального центра судебной медицины Израиля Чена Кугеля, проводившего вскрытие террориста, сообщил американский телеканал CNN в пятницу, 18 октября.

По словам Кугеля, несмотря на полученные Синваром тяжелые ранения, в том числе от танкового снаряда и ракеты, его смерть вызвало именно пулевое ранение. „У него пуля в голове и тяжелое травматическое повреждение мозга“, - приводит слова специалиста CNN.

Телеканал в своей заметке отмечает, что ранее израильская сторона заявляла, что Яхья Синвар был убит после того, как по зданию, в котором он находился, выстрелил танк. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в комментарии CNN сообщил, что на месте произошла перестрелка, после которой военные выпустили по зданию с террористом танковый снаряд. Израильские военные все еще работают над выяснением всех деталей произошедшего, уточнил представитель ЦАХАЛ.