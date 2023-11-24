Пашинян: Россия не отправила в Армению оплаченное оружие

"Что касается непредоставления вооружения и техники в обмен на выплаты, то, конечно, есть такие проблемы. Ведутся консультации о механизмах решения этих проблем", - цитирует Пашиняна агентство ТАСС. Он не уточнил, почему не было поставок, сказав, что "РФ сама нуждается в вооружении".

По словам премьера, среди возможных вариантов решения проблемы есть сокращение долга Армении перед РФ в обмен на выплаченную сумму. "Мы готовы работать, надеемся, что дискуссии принесут конкретные результаты", - сказал Пашинян. Кремль не комментировал заявление Пашиняна.

Кризис между Арменией и ОДКБ