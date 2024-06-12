2024.06.12 17:58

Пашинян намекнул на выход Армении из ОДКБ, назвав союз „пузырем“

 
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
ФОТО: ALEXEY DANICHEV | AFP / Scanpix

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду, отвечая на вопросы депутатов парламента, заявил, что власти страны в подходящее время примут решение о выходе из Организации договора о коллективной безопасности – военно-политического блока во главе с Россией.

Отвечая на вопрос оппозиционного депутата Тадевоса Аветисяна, Пашинян назвал ОДКБ „союзом-пузырём“, члены которого ничего не сделали, чтобы помочь Армении в войне с Азербайджаном, и даже, как заявил премьер, напротив, помогали Баку ее планировать. В ответ на реплику оппозиционеров, почему бы в таком случае не выйти из ОДКБ, Пашинян сказал: „Мы сами решим, когда выйдем. Как вы думаете, какой следующий шаг, сможем ли мы вернуться?“ – слова премьера приводит Радио Азатутюн.

Ранее премьер Армении заявил, что как минимум две страны ОДКБ „участвовали в подготовке войны“, по результатам которой Азербайджан вернул под свой контроль сначала часть территории Нагорного Карабаха, а затем и весь регион. Он не назвал эти страны, однако его реплика была ответом на заявления белорусского авторитарного руководителя Александра Лукашенко в ходе его визита в Баку.

Ранее Пашинян заявлял о том, что Армения фактически заморозила свое членство в ОДКБ, а в начале мая Ереван заявил, что прекращает финансирование деятельности ОДКБ. Российские власти неоднократно критиковали Ереван, утверждая, что Москва выполнила все обязательства перед Арменией. Многие российские комментаторы открыто обвиняют Пашиняна в прозападной ориентации. При этом президент Владимир Путин утверждал, что особых проблем в двусторонних отношениях нет.

Пашинян в среду также заявил, что Баку и Ереван близки к заключению мирного соглашения. В Азербайджане его слова пока не подтверждали.

Заявления премьера прозвучали на фоне массовых протестов оппозиции в Ереване. У здания парламента Армении разбит палаточный лагерь. Участники протестов обвиняют Пашиняна в сдаче национальных интересов в связи, в частности, с договорённостями о делимитации границ с Азербайджаном.

Ранее в среду власти Азербайджана заявили о завершении вывода с территории страны – из Нагорного Карабаха – российских военных.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии