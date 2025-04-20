Пасхальное перемирие Путина: повод для скептицизма или шанс на мир?

В субботу президент Владимир Путин объявил в Украине одностороннее пасхальное перемирие до полуночи воскресенья, заявив, что действует из „гуманитарных“ соображений.
После более трех лет войны подобное заявление было воспринято в Украине скептически.
Утром в Пасхальное воскресенье, 20 апреля, президент Украины Владимир Зеленский написал в социальных сетях, что „российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но местами не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине“.
Министерство обороны России придерживается иной точки зрения.
В своем заявлении оно сообщило, что „все российские войска в зоне проведения специальной военной операции с 18:00 по московскому времени 19 апреля строго соблюдают режим прекращения огня и удерживают занимаемые позиции“.
Российские военные также обвинили Украину в нарушении режима прекращения огня.
Можно ли считать российское прекращение огня на Пасху просто пиар-ходом Владимира Путина? Или это реальный шаг к прекращению войны?
Скептики считают, что цель 30-часового перемирия — не столько достижение мира, сколько поддержание хороших отношений с Белым домом. После возвращения Дональда Трампа в Овальный кабинет Путин занят попытками восстановить отношения с Вашингтоном и проложить путь к новой эре сотрудничества.
Однако недавние публичные высказывания американских чиновников (включая самого Трампа) позволяют предположить, что администрация США испытывает растущее нетерпение из-за отсутствия прогресса по Украине. Трамп пригрозил отказаться от попыток посредничества в заключении мирного соглашения, если оно будет казаться маловероятным.
Объявив об одностороннем перемирии — пусть и краткосрочном — Кремль может заявить, что именно Россия, а не Украина, привержена миру. Москва уже обвиняет Киев в нарушении режима прекращения огня и продолжении боевых действий.
Не будем забывать, что это короткое прекращение огня было объявлено практически без подготовки. Субботнее заявление Путина не дало времени ни одной из сторон — ни России, ни Украине — полностью подготовиться к нему.
Есть и более оптимистичный взгляд.
Кремлевское „пасхальное перемирие“ стало сюрпризом. Но оно возникло не на пустом месте.
В последние недели международная дипломатия активно пыталась положить конец боевым действиям.
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф за два месяца трижды встречался с Путиным. Недавно в Вашингтон прилетал посланник кремлевского лидера Кирилл Дмитриев.
Несколько дней назад Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио были в Париже на переговорах по Украине с президентом Эммануэлем Макроном. Делегация из Украины там тоже присутствовала.
Может быть, открывается редкое окно возможностей для мира?
Несмотря на сообщения о продолжающихся боях, может ли 30-часовое прекращение огня перерасти в нечто более существенное и всеобъемлющее?
Можно ли убедить Путина, не проявлявшего до сих пор особого желания идти на компромисс или уступки, в том, что сейчас настал момент для заключения сделки?
Сейчас это трудно представить.
С другой стороны, когда речь идет о дипломатии, мы не знаем подробностей всех разговоров, ведущихся за закрытыми дверями, и не знаем деталей обсуждаемых возможных сделок.
Как правило, нам видна лишь верхушка айсберга — а это предусматривает возможность более неожиданных заявлений.