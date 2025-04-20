Пасхальное перемирие Путина: повод для скептицизма или шанс на мир?

В своем заявлении оно сообщило, что „все российские войска в зоне проведения специальной военной операции с 18:00 по московскому времени 19 апреля строго соблюдают режим прекращения огня и удерживают занимаемые позиции“.

Утром в Пасхальное воскресенье, 20 апреля, президент Украины Владимир Зеленский написал в социальных сетях, что „российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но местами не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине“.

После более трех лет войны подобное заявление было воспринято в Украине скептически.

В субботу президент Владимир Путин объявил в Украине одностороннее пасхальное перемирие до полуночи воскресенья, заявив, что действует из „гуманитарных“ соображений.

Однако недавние публичные высказывания американских чиновников (включая самого Трампа) позволяют предположить, что администрация США испытывает растущее нетерпение из-за отсутствия прогресса по Украине. Трамп пригрозил отказаться от попыток посредничества в заключении мирного соглашения, если оно будет казаться маловероятным.

Скептики считают, что цель 30-часового перемирия — не столько достижение мира, сколько поддержание хороших отношений с Белым домом. После возвращения Дональда Трампа в Овальный кабинет Путин занят попытками восстановить отношения с Вашингтоном и проложить путь к новой эре сотрудничества.

Можно ли считать российское прекращение огня на Пасху просто пиар-ходом Владимира Путина? Или это реальный шаг к прекращению войны?

Объявив об одностороннем перемирии — пусть и краткосрочном — Кремль может заявить, что именно Россия, а не Украина, привержена миру. Москва уже обвиняет Киев в нарушении режима прекращения огня и продолжении боевых действий.

Не будем забывать, что это короткое прекращение огня было объявлено практически без подготовки. Субботнее заявление Путина не дало времени ни одной из сторон — ни России, ни Украине — полностью подготовиться к нему.

Есть и более оптимистичный взгляд.

Кремлевское „пасхальное перемирие“ стало сюрпризом. Но оно возникло не на пустом месте.

В последние недели международная дипломатия активно пыталась положить конец боевым действиям.