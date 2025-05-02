Партию АдГ признали в Германии правоэкстремистской

Федеральное ведомство по охране конституции отнесло партию „Альтернатива для Германии“к правоэкстремистским на федеральном уровне. Об этом ведомство сообщило на своем сайте в пятницу, 2 мая.
Свое решение ведомство обосновало „экстремистским характером партии в целом, которая пренебрегает человеческим достоинством“. Указывается, что соответствующую оценку Федеральное ведомство по охране конституции вынесло „после интенсивной и всесторонней экспертной проверки“.
Свое решение ведомство обосновало „экстремистским характером партии в целом, которая пренебрегает человеческим достоинством“. Указывается, что соответствующую оценку Федеральное ведомство по охране конституции вынесло „после интенсивной и всесторонней экспертной проверки“.
„Подозрения превратились в уверенность“
Как пояснила далее германская спецслужба, „подозрения в том, что партия преследует цели, направленные против свободного демократического порядка, подтвердились и, по сути, во многом превратились в уверенность“. „Преобладающее в партии понимание народа по этническому и родовому признаку несовместимо с основным свободным демократическим порядком“, - заявили в ведомстве.
По оценке Федерального ведомства по охране конституции, цель АдГ - исключить определенные группы населения из равного участия в жизни общества. В частности,АдГ считает граждан Германии – выходцев из стран, где преобладает мусульманское население, „неравноправными представителями немецкого народа по этническому определению“, указывает спецслужба.
По словам заместителей главы ведомства Зинана Зелена (Sinan Selen) и Зильке Виллемс (Silke Willems), заявления и позиции партии в целом, а также ее ведущих представителей нарушают принцип человеческого достоинства.