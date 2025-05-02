Партию АдГ признали в Германии правоэкстремистской

„Подозрения превратились в уверенность“

Как пояснила далее германская спецслужба, „подозрения в том, что партия преследует цели, направленные против свободного демократического порядка, подтвердились и, по сути, во многом превратились в уверенность“. „Преобладающее в партии понимание народа по этническому и родовому признаку несовместимо с основным свободным демократическим порядком“, - заявили в ведомстве.