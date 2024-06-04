2024.06.04 16:06

Партия премьера Индии Моди одержала победу на выборах

 
Deutsche Welle
Narendra Modi
Narendra Modi
ФОТО: Reuters / Scanpix
На парламентских выборах в Индии одержала победу индуистская националистическая партии премьер-министра Нарендры Моди Бхаратия джаната парти (БДП). После обработки 75 процентов избирательных бюллетеней результат БДП составил около 38 процентов, сообщила избирательная комиссия в Нью-Дели во вторник, 4 июня.

Таким образом, 73-летний Моди, пользующийся огромной популярностью среди избирателей и возглавляющий правительство Индии уже 10 лет, вероятно, будет занимать пост премьера в течение третьего пятилетнего срока.

Вместе с тем в сравнении с результатами выборов 2019 года партия Моди понесла значительные потери, а коалиция "Национальный демократический альянс", в которую входит БДП, не достигла своей цели получить 400 мест в парламенте. Коалиция получит не менее 280 мест из 543. В течение предыдущего легислатурного периода у БДП было большинство в 303 места, а вместе с другими партиями в коалиции - 353 места.

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