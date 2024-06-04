Партия премьера Индии Моди одержала победу на выборах

Вместе с тем в сравнении с результатами выборов 2019 года партия Моди понесла значительные потери, а коалиция "Национальный демократический альянс", в которую входит БДП, не достигла своей цели получить 400 мест в парламенте. Коалиция получит не менее 280 мест из 543. В течение предыдущего легислатурного периода у БДП было большинство в 303 места, а вместе с другими партиями в коалиции - 353 места.