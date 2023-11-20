Партия Орбана разместила билборды против Урсулы фон дер Ляйен по Венгрии

 
Европейская правда
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
ФОТО: dpa / Scanpix
Правящая партия Венгрии установила билборды, которые направлены против президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Билборды появились 20 ноября, их установили за ночь.

Билборды связаны с кампанией перед выборами в Европейский парламент в июне следующего года. Фон дер Ляйен на них изображена вместе с Алексом Соросом, сыном либерального финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса, который является постоянным объектом враждебности со стороны партии Орбана "Фидес".

"Не танцуем под их дудки", – написано на билборде (в оригинале: "Ne táncoljunk úgy, ahogy ők fütyülnek!").

Ранее правительство Венгрии объявило об "интенсивной информационной кампании" по важным вопросам, проиллюстрировав это картинкой с изображениями Урсулы фон дер Ляйен и Алекса Сороса с тем же призывом.

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Европейская правда
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