Партия Орбана разместила билборды против Урсулы фон дер Ляйен по Венгрии

Билборды появились 20 ноября, их установили за ночь.

Билборды связаны с кампанией перед выборами в Европейский парламент в июне следующего года. Фон дер Ляйен на них изображена вместе с Алексом Соросом, сыном либерального финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса, который является постоянным объектом враждебности со стороны партии Орбана "Фидес".

"Не танцуем под их дудки", – написано на билборде (в оригинале: "Ne táncoljunk úgy, ahogy ők fütyülnek!").