Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президента Юна

Парламент Южной Кореи (Национальная ассамблея) в субботу, 14 декабря, проголосовал за объявление импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю в связи с недавним введением в стране военного положения. По данным агентства Yonhap, за отстранение Юна от должности проголосовали 204 депутата, 85 были против. Еще три парламентария воздержались, и восемь бюллетеней были признаны недействительными.