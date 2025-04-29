Парламент Венгрии одобрил выход страны из-под юрисдикции МУС

Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из-под юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Об этом сообщил в соцсети X во вторник, 29 апреля, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
„Посредством этого решения мы отказываемся быть частью политизированного института, который потерял свою беспристрастность и авторитет“, - написал глава внешнеполитического ведомства Венгрии.
Будапешт отказывается от приверженности Римскому статуту - учредительному договору МУС.
В суде в Гааге ранее отметили, что „государство-участник не освобождается по причине своего выхода от обязательств, вытекающих из Римского статута, пока оно являлось его участником“.
Процесс может занять около года
По прогнозам экспертов, процесс выхода может занять около года. О его запуске было объявлено в апреле на фоне визита в Венгрию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, в отношении которого действует ордер МУС на арест.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждал, что Международный уголовный суд „стал политизированным, о чем свидетельствуют его решения по Израилю“.
Ордеры МУС на арест Нетаньяху и Галанта
МУС 21 ноября 2024 года выдал ордеры на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта в связи с действиями израильских военных в секторе Газа. Премьер-министр Венгрии тогда резко осудил этот шаг и пообещал пригласить Нетаньяху в Будапешт, проигнорировав требование Гааги.
Венгрия подписала Римский статут в 1999 году и спустя два года ратифицировала его.