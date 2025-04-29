Парламент Венгрии одобрил выход страны из-под юрисдикции МУС

Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из-под юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Об этом сообщил в соцсети X во вторник, 29 апреля, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

„Посредством этого решения мы отказываемся быть частью политизированного института, который потерял свою беспристрастность и авторитет“, - написал глава внешнеполитического ведомства Венгрии.

Будапешт отказывается от приверженности Римскому статуту - учредительному договору МУС.

В суде в Гааге ранее отметили, что „государство-участник не освобождается по причине своего выхода от обязательств, вытекающих из Римского статута, пока оно являлось его участником“.