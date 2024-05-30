Парламент Великобритании распущен в преддверии выборов

Предыдущие выборы состоялись в 2019 году. На них уверенную победу одержала Консервативная партия во главе с Борисом Джонсоном. Однако с тех пор настроения избирателей изменились. Противоречивые действия правительства во время пандемии коронавируса, ряд скандалов и экономические проблемы привели к падению популярности консерваторов. Джонсон ушел с поста главы правительства. Его ненадолго сменила Лиз Трасс, а затем премьером стал Сунак.