2025.02.11 17:55

Парламент Украины одобрил закупку российских реакторов для ХАЭС

 
Deutsche Welle
Pietų Ukrainos atominė elektrinė (Mykolajivo apskr.)
Pietų Ukrainos atominė elektrinė (Mykolajivo apskr.)
ФОТО: NadyaTk | Shutterstock

Верховная рада Украины одобрила закупку у Болгарии атомных реакторов российского производства для достройки двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщили несколько украинских народных депутатов, в частности Ярослав Железняк, Алексей Гончаренко и Андрей Жупанин. За соответствующий законопроект проголосовал 261 депутат.

Железняк и Гончаренко критически отозвались о принятии соответствующего закона, заявив, что на оплату российского оборудования потребуется 0,5-1 млрд долларов. Железняк заявил, что, одобрив сделку, „власти дали старт „большому атомному воровству“. Андрей Жупанин оценил стоимость сделки в 600 млн долларов.

Ранее сообщалось, что речь идет о реакторах, не использованных после отмены строительства АЭС „Белене“ в Болгарии. Украина планирует использовать их для завершения строительства ХАЭС-3 (готовность 80%) и ХАЭС-4 (готовность 25%).

О намерении купить у Болгарии два ядерных реактора, чтобы компенсировать потерю захваченной Россией в начале полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года и удерживаемой по сей день крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил в марте 2024 года глава украинской компании „Энергоатом“ Петр Котин. По его словам, Киев ориентируется на стоимость реакторов в 600 млн долларов.

Позднее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о поддержке со стороны МАГАТЭ планов по использованию оборудования, связанного с отмененным болгарским проектом АЭС „Белене“, для украинской Хмельницкой АЭС.

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Deutsche Welle
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