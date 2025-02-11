Парламент Украины одобрил закупку российских реакторов для ХАЭС

Железняк и Гончаренко критически отозвались о принятии соответствующего закона, заявив, что на оплату российского оборудования потребуется 0,5-1 млрд долларов. Железняк заявил, что, одобрив сделку, „власти дали старт „большому атомному воровству“. Андрей Жупанин оценил стоимость сделки в 600 млн долларов.

Ранее сообщалось, что речь идет о реакторах, не использованных после отмены строительства АЭС „Белене“ в Болгарии. Украина планирует использовать их для завершения строительства ХАЭС-3 (готовность 80%) и ХАЭС-4 (готовность 25%).

О намерении купить у Болгарии два ядерных реактора, чтобы компенсировать потерю захваченной Россией в начале полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года и удерживаемой по сей день крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил в марте 2024 года глава украинской компании „Энергоатом“ Петр Котин. По его словам, Киев ориентируется на стоимость реакторов в 600 млн долларов.