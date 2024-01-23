Парламент Турции проголосует за ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО

 
"Голос Америки"
ФОТО: AP / Scanpix

Турция – последняя страна НАТО, которая пока не ратифицировала заявку Швеции на членство в альянсе.

Во вторник Генеральная ассамблея турецкого парламента должна обсудить заявку Швеции на вступление в НАТО.

Ожидается, что заявка будет одобрена, сообщили агентству Reuters три источника в парламенте Турции. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен подписать соответствующий закон.

Процесс ратификации заявки Швеции затянулся из-за позиции Турции более чем на полтора года.

Швеция и Финляндия заявили о желании вступить в НАТО 16 мая 2022 года, опасаясь за свою безопасность после вторжения России в Украину. Две скандинавские страны хотели вступить в альянс одновременно.

5 июля 2022 года НАТО подписала протокол о присоединении Швеции к альянсу, который был быстро ратифицирован почти всеми государствами НАТО к сентябрю 2022 года.

У Турции было особое мнение и претензии к Финляндии и Швеции, которые, по мнению турецких властей, дали убежище членам Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара обвиняет в организации неудавшегося государственного переворота 2016 года и которая признана террористической организацией Турцией, ЕС и США.

Напряженность Швеции в отношениях с Турцией также усилилась после акций в Стокгольме, где протестующие демонстративно сожгли Коран. В апреле 2023 года Турция одобрила заявку Финляндии, но поставила на паузу шведскую заявку.

В октябре 2023 года Президент Турции Эрдоган увязал ратификацию заявки с одобрением США продажи Турции истребителей F-16. Президент Байден в телефонном разговоре с Эрдоганом 15 декабря заверил, что его Белый дом поддерживает эту продажу, хотя нет четких сроков, когда Конгресс США может одобрить ее.

После переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в начале января, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ожидает, что Турция ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО "в ближайшие недели".

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"Голос Америки"
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