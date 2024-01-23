Парламент Турции проголосует за ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО

Во вторник Генеральная ассамблея турецкого парламента должна обсудить заявку Швеции на вступление в НАТО.
Ожидается, что заявка будет одобрена, сообщили агентству Reuters три источника в парламенте Турции. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен подписать соответствующий закон.
Процесс ратификации заявки Швеции затянулся из-за позиции Турции более чем на полтора года.
Швеция и Финляндия заявили о желании вступить в НАТО 16 мая 2022 года, опасаясь за свою безопасность после вторжения России в Украину. Две скандинавские страны хотели вступить в альянс одновременно.
5 июля 2022 года НАТО подписала протокол о присоединении Швеции к альянсу, который был быстро ратифицирован почти всеми государствами НАТО к сентябрю 2022 года.
У Турции было особое мнение и претензии к Финляндии и Швеции, которые, по мнению турецких властей, дали убежище членам Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара обвиняет в организации неудавшегося государственного переворота 2016 года и которая признана террористической организацией Турцией, ЕС и США.
Напряженность Швеции в отношениях с Турцией также усилилась после акций в Стокгольме, где протестующие демонстративно сожгли Коран. В апреле 2023 года Турция одобрила заявку Финляндии, но поставила на паузу шведскую заявку.
В октябре 2023 года Президент Турции Эрдоган увязал ратификацию заявки с одобрением США продажи Турции истребителей F-16. Президент Байден в телефонном разговоре с Эрдоганом 15 декабря заверил, что его Белый дом поддерживает эту продажу, хотя нет четких сроков, когда Конгресс США может одобрить ее.
После переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в начале января, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ожидает, что Турция ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО "в ближайшие недели".