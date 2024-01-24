Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО

 
bbcrussian.com
Turkijos parlamentas
Turkijos parlamentas
ФОТО: Reuters

Парламент Турции после долгих отсрочек подавляющим большинством (287 голосов против 55) одобрил вступление Швеции в НАТО. Ожидается, что в ближайшие дни турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подпишет ратификационный документ.

Швеция, десятилетиями не вступавшая в военные альянсы, решила подать заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией в 2022 году после начала российской агрессии против Украины.

Большинство членов НАТО быстро ратифицировали принятие в альянс обеих стран, но Турция, обвинявшая Швецию в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана, затянула этот процесс.

В результате Финляндия стала полноправным членом НАТО еще в апреле прошлого года, а Швеция до сих пор не могла завершить процесс вступления.

«Сегодня мы еще на один шаг приблизились к полному членству в НАТО», – написал в соцсетях премьер-министр Швеции Ульф Кристерссен.

Шведскую заявку еще не ратифицировала Венгрия: премьер-министр страны Виктор Орбан во вторник пригласил своего коллегу в Будапешт, чтобы провести переговоры по этому вопросу, однако глава шведского МИД Тобиас Билльстрем сказал, что на данном этапе не видит причин для обсуждений с венгерской стороной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение турецкого парламента и выразил надежду, что Венгрия в ближайшее время также поддержит заявку Стокгольма.

«Я рассчитываю на то, что Венгрия завершит ратификацию как можно скорее. Членство Швеции делает НАТО сильнее, а всех нас – безопаснее», – заявил он.

Возражения Эрдогана против заявки Швеции изначально были связаны с тем, что Стокгольм якобы укрывает членов курдских группировок, которые Анкара считает террористическими.

В ответ на эти претензии Швеция ужесточила антитеррористическое законодательство и приняла другие меры, которые требовал Эрдоган.

Затем турецкий лидер заявил о невыполненном обещании США поставить партию истребителей F-16 – это решение встретило сопротивление в Конгрессе из-за обвинений в адрес Анкары в нарушении прав человека и противостояния Турции с Грецией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе последних визитов в Турцию заявлял, что ратификация заявки Швеции может помочь преодолеть сопротивление Конгресса в вопросе продажи F-16.

Во время дебатов в турецком парламенте во вторник оппозиционный политик Ченгиз Кандар заявил, что Анкара фактически шантажировала своих западных партнеров в ходе затянувшегося переговорного процесса, сообщает AFP.

«Турция нарушила три столпа внешней политики: предсказуемость, надежность и последовательность», – сказал он, прежде чем поддержать вступление Швеции в НАТО.

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