Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО

Швеция, десятилетиями не вступавшая в военные альянсы, решила подать заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией в 2022 году после начала российской агрессии против Украины.
Большинство членов НАТО быстро ратифицировали принятие в альянс обеих стран, но Турция, обвинявшая Швецию в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана, затянула этот процесс.
В результате Финляндия стала полноправным членом НАТО еще в апреле прошлого года, а Швеция до сих пор не могла завершить процесс вступления.
«Сегодня мы еще на один шаг приблизились к полному членству в НАТО», – написал в соцсетях премьер-министр Швеции Ульф Кристерссен.
Шведскую заявку еще не ратифицировала Венгрия: премьер-министр страны Виктор Орбан во вторник пригласил своего коллегу в Будапешт, чтобы провести переговоры по этому вопросу, однако глава шведского МИД Тобиас Билльстрем сказал, что на данном этапе не видит причин для обсуждений с венгерской стороной.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение турецкого парламента и выразил надежду, что Венгрия в ближайшее время также поддержит заявку Стокгольма.
«Я рассчитываю на то, что Венгрия завершит ратификацию как можно скорее. Членство Швеции делает НАТО сильнее, а всех нас – безопаснее», – заявил он.
Возражения Эрдогана против заявки Швеции изначально были связаны с тем, что Стокгольм якобы укрывает членов курдских группировок, которые Анкара считает террористическими.
В ответ на эти претензии Швеция ужесточила антитеррористическое законодательство и приняла другие меры, которые требовал Эрдоган.
Затем турецкий лидер заявил о невыполненном обещании США поставить партию истребителей F-16 – это решение встретило сопротивление в Конгрессе из-за обвинений в адрес Анкары в нарушении прав человека и противостояния Турции с Грецией.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе последних визитов в Турцию заявлял, что ратификация заявки Швеции может помочь преодолеть сопротивление Конгресса в вопросе продажи F-16.
Во время дебатов в турецком парламенте во вторник оппозиционный политик Ченгиз Кандар заявил, что Анкара фактически шантажировала своих западных партнеров в ходе затянувшегося переговорного процесса, сообщает AFP.
«Турция нарушила три столпа внешней политики: предсказуемость, надежность и последовательность», – сказал он, прежде чем поддержать вступление Швеции в НАТО.