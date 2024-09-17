Парламент Грузии принял закон о запрете "пропаганды ЛГБТ"

Критика ЕС

При этом в ЕС подчеркивают, что в основе процесса вступления в сообщество, к которому формально стремится Грузия, лежит обеспечение и соблюдение прав человека. „Евросоюз сожалеет, что законодательство, имеющее важные последствия для евроинтеграции, было принято без должных консультаций с общественностью и тщательного анализа его соответствия европейским и международным стандартам“, - заявил официальный представитель ЕС в начале сентября.