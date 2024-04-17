Парламент Грузии принял в первом чтении закон об иностранных агентах

Согласно законопроекту, НКО, вещатели и владельцы СМИ, получающие больше 20 процентов дохода в течение года от "иностранной силы", обязаны зарегистрироваться в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы.

Уклонение от регистрации влечет за собой штраф в размере 25 000 лари (около 900 тысяч лари), предусмотрены и повторные штрафы.

Одним из спорных положений законопроекта является статья, согласно которой министерство юстиции Грузии может провести мониторинг для "выявления организации, проводящей интересы иностранной силы" или для проверки выполнения требований закона. Основанием для мониторинга может стать письменное заявление гражданина.