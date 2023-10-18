Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили

На заседании, состоявшемся 18 октября, импичмент поддержали 86 депутатов, один проголосовал против. Остальные члены парламента в голосовании участия не приняли.
Процедуру инициировала правящая партия «Грузинская мечта», у которой в парламенте 84 места.
Перед началом голосования перед депутатами выступил лидер парламентской фракции «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, приведя аргументы в пользу импичмента. Затем речь произнесла Саломе Зурабишвили. После выступления президент Грузии отказалась отвечать на вопросы депутатов.
Медуза
Оставить комментарий Читать комментарии