Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили

 
Медуза
Salome Zurabišvili
Salome Zurabišvili
ФОТО: AFP / Scanpix
Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили, сообщает Первый канал Грузии. Для объявления импичмента необходимо было, чтобы за него проголосовали 100 из 150 депутатов парламента Грузии.

На заседании, состоявшемся 18 октября, импичмент поддержали 86 депутатов, один проголосовал против. Остальные члены парламента в голосовании участия не приняли.

Процедуру инициировала правящая партия «Грузинская мечта», у которой в парламенте 84 места.

Перед началом голосования перед депутатами выступил лидер парламентской фракции «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, приведя аргументы в пользу импичмента. Затем речь произнесла Саломе Зурабишвили. После выступления президент Грузии отказалась отвечать на вопросы депутатов.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Медуза
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии