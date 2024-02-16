Парламент Греции легализовал однополые браки

 
Deutsche Welle
Lytiškumo ugdymo pamokose homoseksualūs, biseksualūs santykiai bus pateikiami kaip normalūs ir įprasti santykiai, panašu, kad vis labiau kelią prasiskins ir masiškai plintančios bei tėvams didelį nerimą keliančios laisvai keičiamo lyties tapatumo idėjos
Lytiškumo ugdymo pamokose homoseksualūs, biseksualūs santykiai bus pateikiami kaip normalūs ir įprasti santykiai, panašu, kad vis labiau kelią prasiskins ir masiškai plintančios bei tėvams didelį nerimą keliančios laisvai keičiamo lyties tapatumo idėjos
ФОТО: Shutterstock
Греция стала первой православной страной, узаконившей однополые супружеские отношения. Греческая православная церковь противилась этому, но правительство оказалось непоколебимым в отстаивании европейских ценностей.

Парламент Греции легализовал однополые браки. В ходе голосования вечером в четверг, 15 февраля, 176 депутатов высказались в поддержку поправок к законодательству, разрешающих однополым партнерам регистрировать супружеские отношения в ЗАГСе и усыновлять детей. 76 парламентариев голосовали против и еще двое воздержались. Принятию поправок предшествовали двухдневные дебаты.

Премьер-министр Греции Кириякос Мицотакис, продвигавший реформу, назвал решение парламента "крупной вехой для прав человека". Это решение "отражает сегодняшнюю Грецию - прогрессивную и демократическую страну, которая страстно придерживается европейских ценностей", написал он в своем микроблоге на платформе Х.

Первая православная страна, узаконившая гей-браки

Греция стала первым православным государством, узаконившим однополое супружество и право гомосексуалов на усыновление детей. До сих пор это было возможным в 36 странах, в том числе в 16 странах Евросоюза.

В начале января Мицотакис объявил о намерении представить парламенту соответствующий законопроект, несмотря на возражения в рядах собственной партии "Новая демократия" и сопротивление влиятельной Греческой православной церкви. В то же время оппозиционная партия "СИРИЗА" и другие мелкие партии одобряли реформу.

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Источник
Deutsche Welle
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