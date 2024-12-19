Парламент Чехии ограничил право на гражданство для россиян

Как пишет „Радио Свобода“, „поправка также предусматривает полную заморозку на неопределенный срок всех заявлений на предоставление чешского гражданства для россиян старше 15 лет - включая и заявления, уже поданные ранее“.

„Исключения сделаны для лиц, получивших в Чехии убежище, а также для тех, кто, по мнению властей страны, представляет для нее большую ценность, - уточняется в публикации. - Возможны также исключения по гуманитарным причинам“.

Продление временной защиты для украинцев