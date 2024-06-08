Париж выделит Киеву 200 млн евро на восстановление инфраструктуры

На пресс-конференции по итогам встречи Макрон также рассказал, что Париж расширяет мандат Французского агентства развития для поддержки украинских проектов на местном уровне и отправляет 20 технических экспертов в различные ключевые министерства Украины для оказания технической помощи.
Ранее Макрон объявил, что франция передаст Украине истребители „Мираж 2000-5“ и запустит программу по обучению четырёх с половиной тысяч украинских военных.
Владимир Зеленский посещал Францию в том числе для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Там Зеленский также встретился с президентом США Джо Байденом. Американский лидер объявил о новом пакете военной помощи Киеву в размере 225 миллионов долларов.
Кроме того, Байден впервые произнёс публичные извинения за задержку военной помощи США и пообещал дальнейшую поддержку Киева.
Зеленский в свою очередь, прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о нелегитимности украинского лидера.
„Легитимность президента Зеленского признана народом Украины. <...> Легитимность товарища Путина признает только товарищ Путин“, — сказал он на пресс-конференции.