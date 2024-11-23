Париж: Украина может применять ракеты SCALP для ударов по РФ

Украина может бить дальнобойными французскими ракетами SCALP по военным целям на территории России „в логике самообороны“, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью агентству BBC, которое выйдет в эфир в воскресенье, 24 ноября.

„Принцип был установлен... наши послания президенту Зеленскому были восприняты хорошо“, - сказал он, уточнив позицию Франции: „красных линий“ в вопросе поддержки Украины не существует. На вопрос, может ли это в том числе означать участие французских войск в боевых действиях против России, он ответил: „Мы не исключаем ни один вариант“.