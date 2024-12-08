Париж присоединился к Барселоне в борьбе с Airbnb: Означает ли это, что туристов в столице Франции станет меньше?

В Париже существует система коммерческой аренды квартир. Но 20% квартир не имеют лицензий, что делает их незаконными, и именно с ними Париж надеется бороться.

На данный момент в городе насчитывается 95 461 объявление Airbnb, из которых 89,3% - это целые объекты недвижимости, показывают данные Inside Airbnb.

В мае 2024 года французское правительство приняло закон, согласно которому сдавать жилье на Airbnb в краткосрочную аренду станет сложнее. Постановление получило межпартийную поддержку, и Париж стал первым муниципалитетом, который ввел его в действие.

Но вскоре арендаторов может постигнуть разочарование: в городе вводится жесткий контроль над Airbnb и другими компаниями, сдающими жилье в аренду.

С 1 января 2025 года Париж начнет штрафовать владельцев без лицензии. В случае незаконного изменения вида использования недвижимости владельцы могут быть оштрафованы на сумму до 100 000 евро. Аналогичным образом, консьерж-службы, которые часто используются владельцами жилья для управления бронированием, могут быть оштрафованы на 100 000 евро за „соучастие в мошенничестве“.

Владельцы Airbnb могут быть оштрафованы на сумму до 100 000 евро

Два самых крупных хозяина - это международные компании по продаже недвижимости: Blueground имеет 781 объявление о сдаче дома/квартиры, а Veeve - 533. Третьим по величине хостом в Париже является Pierre De WeHost, консьерж-сервис.

Агентства по аренде жилья доминируют на платформе бронирования короткой аренды, поскольку 31,7% парижских владельцев Airbnb имеют несколько объявлений.

Недвижимость, не зарегистрированная в качестве объекта туристической аренды, может быть оштрафована на 10 000 или 20 000 евро, если владельцы сделали ложное заявление или использовали фальшивый регистрационный номер.

Кроме того, городские власти планируют законодательно ограничить количество ночей, в течение которых в краткосрочной туристической аренде могут находиться постояльцы - с 120 до 90 ночей в год, как это принято в Лондоне и Сан-Франциско.

С тех, кто будет уличен в сдаче своей недвижимости на срок более 90 ночей, может быть взыскано 15 000 евро.