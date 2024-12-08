Париж присоединился к Барселоне в борьбе с Airbnb: Означает ли это, что туристов в столице Франции станет меньше?

Но вскоре арендаторов может постигнуть разочарование: в городе вводится жесткий контроль над Airbnb и другими компаниями, сдающими жилье в аренду.
В мае 2024 года французское правительство приняло закон, согласно которому сдавать жилье на Airbnb в краткосрочную аренду станет сложнее. Постановление получило межпартийную поддержку, и Париж стал первым муниципалитетом, который ввел его в действие.
На данный момент в городе насчитывается 95 461 объявление Airbnb, из которых 89,3% - это целые объекты недвижимости, показывают данные Inside Airbnb.
В Париже существует система коммерческой аренды квартир. Но 20% квартир не имеют лицензий, что делает их незаконными, и именно с ними Париж надеется бороться.
Агентства по аренде жилья доминируют на платформе бронирования короткой аренды, поскольку 31,7% парижских владельцев Airbnb имеют несколько объявлений.
Два самых крупных хозяина - это международные компании по продаже недвижимости: Blueground имеет 781 объявление о сдаче дома/квартиры, а Veeve - 533. Третьим по величине хостом в Париже является Pierre De WeHost, консьерж-сервис.
Владельцы Airbnb могут быть оштрафованы на сумму до 100 000 евро
С 1 января 2025 года Париж начнет штрафовать владельцев без лицензии. В случае незаконного изменения вида использования недвижимости владельцы могут быть оштрафованы на сумму до 100 000 евро. Аналогичным образом, консьерж-службы, которые часто используются владельцами жилья для управления бронированием, могут быть оштрафованы на 100 000 евро за „соучастие в мошенничестве“.
Недвижимость, не зарегистрированная в качестве объекта туристической аренды, может быть оштрафована на 10 000 или 20 000 евро, если владельцы сделали ложное заявление или использовали фальшивый регистрационный номер.
Кроме того, городские власти планируют законодательно ограничить количество ночей, в течение которых в краткосрочной туристической аренде могут находиться постояльцы - с 120 до 90 ночей в год, как это принято в Лондоне и Сан-Франциско.
С тех, кто будет уличен в сдаче своей недвижимости на срок более 90 ночей, может быть взыскано 15 000 евро.
После вступления в силу новых законов хозяева, не удалившие незаконные объявления с платформ краткосрочной аренды, могут быть оштрафованы на 50 000 евро.
Небольшие отели выиграют от парижского запрета Airbnb
В условиях сокращения количества вариантов размещения бутики и независимые отели, скорее всего, будут считаться следующим лучшим вариантом и выиграют от рестрикции.
Из-за нехватки доступного жилья и жалоб на шумных соседей из Airbnb парижане, скорее всего, будут рады этому закону.
Менеджеры, управляющие жилыми домами, также поддерживают закон, но беспокоятся о его практических последствиях. „Доказать факт сдачи жилья туристам не так-то просто“, - сказал Le Parisien один из парижских управляющих недвижимостью. „Вам придется несколько раз вызывать судебного пристава, чтобы доказать факт деятельности. И это дорогого стоит“.
Несколько ассоциаций, представляющих интересы владельцев жилья для отдыха, уже выразили обеспокоенность.
Европейская ассоциация домов отдыха утверждает, что „правила всегда должны быть основаны на доказательствах, они должны быть подходящими“ и „не должны быть направлены на одного игрока отрасли с целью решения назревших и слишком сложных местных проблем“.
UNPLV, французская ассоциация краткосрочной аренды, призывает парижских чиновников „не применять слишком быстро очень политический и юридически хрупкий закон“, который противоречит правилам ЕС, в городе, где уже действуют „самые строгие“ правила.
„В то время как высокая стоимость жизни в Париже вынуждает многих парижан покидать столицу, новые меры, предусмотренные городом, лишат владельцев меблированного жилья возможности пополнить свой доход и покрыть свои расходы или затраты на энергетическое обновление зданий“, - добавляет UNPLV.
Airbnb подчеркивает, что эти меры пока являются лишь пожеланием городского совета Парижа, но не ожидает, что они окажут серьезное влияние на его бизнес в столице.
„Мы считаем, что эти новые меры - отвлекающий маневр, введенный администрацией, которая игнорирует реальные местные проблемы, связанные с концентрацией туризма в центре Парижа“.
Как повлияет сокращение числа сдаваемых в аренду квартир в Париже на туристов?
Париж, несомненно, пользуется популярностью у туристов. По данным Statista, в прошлом году столицу Франции посетили 47,6 миллиона человек, половина из которых приехала из-за рубежа.
Меньшее количество туристов в центре Парижа снизит нагрузку на такие знаковые достопримечательности города, как Эйфелева башня и открывающийся вскоре Нотр-Дам.
Репрессии по отношению к Airbnb также могут возродить культуру кварталов, поскольку больше местных жителей и независимых ремесленников смогут позволить себе переехать обратно в центр города.
Меньшая доступность Парижа также может подтолкнуть туристов к выбору других французских городов, таких как Лион или Бордо, что поможет бороться с чрезмерным туризмом.
Однако UNPLV предупреждает, что введение в Париже ограничений на краткосрочную аренду жилья может лишить возможности побывать в Париже семьи, которые не могут позволить себе номер в отеле, и способствовать „чрезмерной концентрации туризма и его пагубному влиянию на центральные районы“.
Airbnb добавляет, что „ограничение на то, как часто парижане могут сдавать свой основной дом, принесет пользу крупным гостиничным сетям и приведет к росту цен на жилье для туристов, а также навредит многим местным семьям, которые, чтобы свести концы с концами, полагаются на услуги хостинга“.
Париж - не первый крупный город, который пытается сократить количество сдаваемых в аренду квартир. Нью-Йорк запретил краткосрочную аренду в 2011 году, но результаты оказались неоднозначными. В то время как владельцы гостиниц получили выгоду, критики утверждают, что это привело к удорожанию отелей без повышения доступности жилья и, возможно, даже привело к уходу краткосрочной аренды в подполье, на черный рынок.
В начале этого года Каталония заявила, что планирует отозвать лицензии на краткосрочную аренду 10 000 квартир для отдыха в Барселоне в течение следующих пяти лет. В настоящее время в городе насчитывается менее 20 000 объявлений на Airbnb.