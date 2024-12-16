2024.12.16 11:38

Париж — лучший город для зимних каникул. И вот, почему

 
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Paryžius
Paryžius
ФОТО: Shutterstock

Париж — город, который стоит посетить в любое время года. Французская столица сохраняет свое романтическое очарование все сезоны, однако зима в Париже особенно уникальна: деревья и бульвар Осман сверкают мерцающими огнями, кафе светятся красными лампами, универмаги манят роскошными праздничными витринами. И, несмотря на то, что повсеместная зимняя серость со временем удручает, она все еще может стать идеальным фоном для короткого тура по городу.

Для тех, кто ищет праздничное настроение или просто хочет разнообразить свой отпускной маршрут, зимняя поездка в Париж может стать наиболее эффективной и приятной тратой времени.

Что необходимо знать перед поездкой

Погода в Париже

В период с декабря по февраль средняя температура на улице колеблется между 0 и 5 градусами по Цельсию. Ослепительно солнечные дни в зимнем Париже — не редкость, однако большую часть времени здесь идет моросящий дождь. Если вам улыбнется удача, вам удастся застать так называемое „белое“ Рождество, которое в Париже бывает крайне редко. Из-за высокого температурного режима снег в городе быстро тает и превращается в кашицу.

Какие вещи лучше взять с собой

Подбор одежды и обуви для поездки в Париж — задача не из легких, этот город славится высокой модой и изнурительными пешеходными маршрутами. Для зимнего визита возьмите с собой одежду и аксессуары, которые помогут вам в передвижении по улицам, особенно в плохую погоду. Вам точно пригодятся водонепроницаемые ботинки или резиновые сапоги, вам определенно понадобится зонтик. Возьмите с собой какое-нибудь особенно шикарное пальто, немного легкой и теплой одежды, чтобы быть готовым к любой температуре.

Важные моменты, которые не стоит игнорировать

Убедитесь, что все заведения из вашего списка обязательных к посещению ресторанов, будут открыты во время вашего визита. Многие рестораны „уходят“ на зимние каникулы в период между Рождеством и Новым годом. Ряд заведений могут быть закрыты даже в праздники. В течение года многие рестораны и магазины Парижа не работают по воскресеньям и понедельникам, музеи часто закрыты по понедельникам и вторникам.

Чем заняться в зимнем Париже

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В Париже есть множество развлечений, которые особенно актуальны в зимнюю пору. Это и катание на коньках в квартале Марэ, и прогулки среди пестро украшенных универмагов.

Катание на коньках в Париже

Возьмите напрокат пару коньков и покатайтесь на фоне одного из самых красивых зданий Парижа: мэрии Hôtel de Ville, расположенной в сердце квартала Марэ. Каждую зиму двор парижской достопримечательности превращается в общественный каток. Двери этого катка открыты ежедневно и для всех желающих. В качестве бонуса вы можете пройтись до BHV — знаменитого универмага, витрины которого особенно ярко украшают к декабрю.

Рождественские ярмарки в Париже

С конца ноября до начала января по всему городу открывается множество рождественских ярмарок, притягивающих посетителей ароматом каштанов. Местные продавцы предлагают широкое разнообразие согревающих напитков — горячий глинтвейн, сидр, раклет и многое другое. Самый известная — и, безусловно, самая обширная ярмарка — находится у сада Тюильри. Она похожа на настоящий рождественский карнавал. Не менее примечательные ярмарки можно найти рядом с Нотр-Дамом и на Монмартре на площади Аббес.

Витрины Парижа

Знаменитые парижские универмаги Galeries Lafayette, Printemps Haussmann и Le Bon Marché по-настоящему преображаются на время зимних праздников. Экстравагантные витрины — первое, что привлекает внимание случайных посетителей. Экспонаты на витринах могут быть самыми разнообразными — от улыбающихся Санта-Клаусов до танцующих канкан пряничных человечков. Внутри эти магазины, как правило, заполнены гигантскими рождественскими елками с мерцающими огнями, высота каждой достигает несколько этажей.

Зимние распродажи в Париже

Paryžius, Prancūzija

Знаменитые парижские распродажи проходят два раза в год и пользуются невероятным спросом среди покупателей. Цены в эти дни снижаются абсолютно на все товары: от дизайнерской одежды до предметов бытовой необходимости. Праздничные распродажи проходят с января по февраль, размер скидок в этот период обычно увеличиваются с каждой новой неделей.

Музеи Парижа

Если прогулки вдоль зимней Сены кажутся вам слишком мрачными, вы можете обратить свое внимание на многочисленные музеи и выставки Парижа. В этом городе всегда найдется что-то интересное для любого типа путешественника: и для фаната моды, и для любителя импрессионизма и даже для тех, кто увлекается историей.

В списке наиболее интересных выставок этой зимы — „Pop Forever Tom Wesselmann“ в Фонде Louis Vuitton, выставка Харриет Бэкер в Музее Орсе и „Фигурки шута“ в Лувре.

Не забудьте угоститься пирожными

Paryžius

Париж славится своей выпечкой, которая может добавить сладкую ноту в путешествие в абсолютно любое время года. Главной изюминкой зимы является bûche de Noël , традиционный рождественский десерт, который представляет собой свернутый бисквит —с бесконечным количеством вариаций и форм. Во время праздников этот десерт продается по всему Парижу, однако лучшие бисквиты можно попробовать только в Ritz Paris, Hôtel Lutetia и Pierre Hermé.

Где остановиться в Париже

Париж располагает широким выбором отелей для абсолютно любого бюджета.

Лучшим среди дорогих вариантов является Ritz Paris, находящийся в 1-м округе. Это место — буквальное олицетворение французской роскоши. Вам точно понравится элегантный праздничный декор отеля и культовый бар Ritz, где можно приобрести коктейли на астрологическую тему.

Любителям дизайна должен понравиться Brach Paris Филиппа Старка, расположенный в 16-м округе. Этот отель запомнится вам теплыми деревянными панелями, геометрическими подушками и крышей — с цветущим садом и потрясающим видом на Эйфелеву башню. Одно из лучших мест отеля — просторный спа-центр с крытым бассейном, джакузи, паровой баней и гималайской соляной пещерой.

Тем, кто ищет более бюджетный вариант, может понравится Hôtel Caron de Beaumarchais, бутик-отель в самом центре Марэ. Номера здесь небольшие, но достаточно комфортабельные. Здесь можно найти все прелести старого Парижа: и открытые деревянные балки, и вкусный завтрак, который приносят прямо в постель.

Если же вы ищите что-то необычное, забронируйте номер в Remix Hotel в 19-м округе. Стилизованный в духе 80-х отель порадует вас неоновым освещением, мраморными ванными комнатами, бархатными изголовьями кровати и паркетом с шахматным узором.

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