Париж — лучший город для зимних каникул. И вот, почему

Для тех, кто ищет праздничное настроение или просто хочет разнообразить свой отпускной маршрут, зимняя поездка в Париж может стать наиболее эффективной и приятной тратой времени.

Что необходимо знать перед поездкой

Погода в Париже

В период с декабря по февраль средняя температура на улице колеблется между 0 и 5 градусами по Цельсию. Ослепительно солнечные дни в зимнем Париже — не редкость, однако большую часть времени здесь идет моросящий дождь. Если вам улыбнется удача, вам удастся застать так называемое „белое“ Рождество, которое в Париже бывает крайне редко. Из-за высокого температурного режима снег в городе быстро тает и превращается в кашицу.

Какие вещи лучше взять с собой