Париж — лучший город для зимних каникул. И вот, почему

Для тех, кто ищет праздничное настроение или просто хочет разнообразить свой отпускной маршрут, зимняя поездка в Париж может стать наиболее эффективной и приятной тратой времени.
Что необходимо знать перед поездкой
Погода в Париже
В период с декабря по февраль средняя температура на улице колеблется между 0 и 5 градусами по Цельсию. Ослепительно солнечные дни в зимнем Париже — не редкость, однако большую часть времени здесь идет моросящий дождь. Если вам улыбнется удача, вам удастся застать так называемое „белое“ Рождество, которое в Париже бывает крайне редко. Из-за высокого температурного режима снег в городе быстро тает и превращается в кашицу.
Какие вещи лучше взять с собой
Подбор одежды и обуви для поездки в Париж — задача не из легких, этот город славится высокой модой и изнурительными пешеходными маршрутами. Для зимнего визита возьмите с собой одежду и аксессуары, которые помогут вам в передвижении по улицам, особенно в плохую погоду. Вам точно пригодятся водонепроницаемые ботинки или резиновые сапоги, вам определенно понадобится зонтик. Возьмите с собой какое-нибудь особенно шикарное пальто, немного легкой и теплой одежды, чтобы быть готовым к любой температуре.
Важные моменты, которые не стоит игнорировать
Убедитесь, что все заведения из вашего списка обязательных к посещению ресторанов, будут открыты во время вашего визита. Многие рестораны „уходят“ на зимние каникулы в период между Рождеством и Новым годом. Ряд заведений могут быть закрыты даже в праздники. В течение года многие рестораны и магазины Парижа не работают по воскресеньям и понедельникам, музеи часто закрыты по понедельникам и вторникам.
Чем заняться в зимнем Париже
В Париже есть множество развлечений, которые особенно актуальны в зимнюю пору. Это и катание на коньках в квартале Марэ, и прогулки среди пестро украшенных универмагов.
Катание на коньках в Париже
Возьмите напрокат пару коньков и покатайтесь на фоне одного из самых красивых зданий Парижа: мэрии Hôtel de Ville, расположенной в сердце квартала Марэ. Каждую зиму двор парижской достопримечательности превращается в общественный каток. Двери этого катка открыты ежедневно и для всех желающих. В качестве бонуса вы можете пройтись до BHV — знаменитого универмага, витрины которого особенно ярко украшают к декабрю.
Рождественские ярмарки в Париже
С конца ноября до начала января по всему городу открывается множество рождественских ярмарок, притягивающих посетителей ароматом каштанов. Местные продавцы предлагают широкое разнообразие согревающих напитков — горячий глинтвейн, сидр, раклет и многое другое. Самый известная — и, безусловно, самая обширная ярмарка — находится у сада Тюильри. Она похожа на настоящий рождественский карнавал. Не менее примечательные ярмарки можно найти рядом с Нотр-Дамом и на Монмартре на площади Аббес.
Витрины Парижа
Знаменитые парижские универмаги Galeries Lafayette, Printemps Haussmann и Le Bon Marché по-настоящему преображаются на время зимних праздников. Экстравагантные витрины — первое, что привлекает внимание случайных посетителей. Экспонаты на витринах могут быть самыми разнообразными — от улыбающихся Санта-Клаусов до танцующих канкан пряничных человечков. Внутри эти магазины, как правило, заполнены гигантскими рождественскими елками с мерцающими огнями, высота каждой достигает несколько этажей.
Зимние распродажи в Париже
Знаменитые парижские распродажи проходят два раза в год и пользуются невероятным спросом среди покупателей. Цены в эти дни снижаются абсолютно на все товары: от дизайнерской одежды до предметов бытовой необходимости. Праздничные распродажи проходят с января по февраль, размер скидок в этот период обычно увеличиваются с каждой новой неделей.
Музеи Парижа
Если прогулки вдоль зимней Сены кажутся вам слишком мрачными, вы можете обратить свое внимание на многочисленные музеи и выставки Парижа. В этом городе всегда найдется что-то интересное для любого типа путешественника: и для фаната моды, и для любителя импрессионизма и даже для тех, кто увлекается историей.
В списке наиболее интересных выставок этой зимы — „Pop Forever Tom Wesselmann“ в Фонде Louis Vuitton, выставка Харриет Бэкер в Музее Орсе и „Фигурки шута“ в Лувре.
Не забудьте угоститься пирожными
Париж славится своей выпечкой, которая может добавить сладкую ноту в путешествие в абсолютно любое время года. Главной изюминкой зимы является bûche de Noël , традиционный рождественский десерт, который представляет собой свернутый бисквит —с бесконечным количеством вариаций и форм. Во время праздников этот десерт продается по всему Парижу, однако лучшие бисквиты можно попробовать только в Ritz Paris, Hôtel Lutetia и Pierre Hermé.
Где остановиться в Париже
Париж располагает широким выбором отелей для абсолютно любого бюджета.
Лучшим среди дорогих вариантов является Ritz Paris, находящийся в 1-м округе. Это место — буквальное олицетворение французской роскоши. Вам точно понравится элегантный праздничный декор отеля и культовый бар Ritz, где можно приобрести коктейли на астрологическую тему.
Любителям дизайна должен понравиться Brach Paris Филиппа Старка, расположенный в 16-м округе. Этот отель запомнится вам теплыми деревянными панелями, геометрическими подушками и крышей — с цветущим садом и потрясающим видом на Эйфелеву башню. Одно из лучших мест отеля — просторный спа-центр с крытым бассейном, джакузи, паровой баней и гималайской соляной пещерой.
Тем, кто ищет более бюджетный вариант, может понравится Hôtel Caron de Beaumarchais, бутик-отель в самом центре Марэ. Номера здесь небольшие, но достаточно комфортабельные. Здесь можно найти все прелести старого Парижа: и открытые деревянные балки, и вкусный завтрак, который приносят прямо в постель.
Если же вы ищите что-то необычное, забронируйте номер в Remix Hotel в 19-м округе. Стилизованный в духе 80-х отель порадует вас неоновым освещением, мраморными ванными комнатами, бархатными изголовьями кровати и паркетом с шахматным узором.