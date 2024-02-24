Париж и Лондон заявили о неослабевающей поддержке Украины

В заявлении Елисейского дворца, которое цитирует агентство AFP , говорится также, что Франция намерена продолжать оказывать Украине поддержку "по всем направлениям, включая поставки военного оборудования, сотрудничество между оборонными предприятиями путем развития совместного производства, обучение, разведку и гражданскую помощь".

"Два года войны. Избитая и израненная, но все еще стоящая на ногах. Украина борется за себя, за свои идеалы, за нашу Европу. Наша приверженность борьбе на ее стороне не ослабевает", - говорится в посте глава французского государства, опубликованном на французском и английском языках.

Франция продолжит оказывать поддержку Украине, уже два года защищающейся от российской агрессии. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X ранним утром субботы, 24 февраля - во вторую годовщину начала полномасштабного российского вторжения в соседнее государство.

Президенту РФ Владимиру Путину не стоит "рассчитывать на усталость европейцев" в ходе войны РФ против Украины, предупреждают в Париже.

Эмманюэль Макрон 16 февраля встретился в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским, и оба лидера подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Кроме того, Франция пообещала Украине дополнительное вооружение и помощь в защите от российской агрессии.

Британский премьер Сунак призвал к решимости в поддержке Киева

Аналогичное заявление накануне второй годовщины начала российского вторжения в Украину, поздним вечером 23 февраля, сделал и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. "Когда два года назад Путин начал свое незаконное вторжение, свободный мир был един в своем ответе. Мы вместе поддержали Украину. И в эту мрачную годовщину мы должны вновь заявить о своей решимости", - подчеркнул он.