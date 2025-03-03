Париж и Лондон предложили перемирие в Украине на месяц

Франция и Великобритания предлагают частичное перемирие между Россией и Украиной сроком на один месяц. Глава французского государства Эмманюэль Макрон дал интервью газете Le Figaro, которая опубликовала материал в воскресенье, 2 марта.

По словам Макрона, перемирие могло бы распространиться на отказ от ударов с воздуха и на море, а также от атак на энергетическую инфраструктуру.

„В случае прекращения огня будет очень трудно проверить, соблюдается ли (оно. - Ред.) на фронте“, - отметил Эмманюэль Макрон, добавив, что протяженность линии фронта равна расстоянию от Парижа до Будапешта.

„В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет“