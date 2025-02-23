Париж и Лондон готовят Трампу план по миротворцам в Украине

Великобритания и Франция готовят план, предусматривающий размещение в Украине до 30 000 европейских миротворцев, если Москве и Киеву удастся заключить сделку по мирному урегулированию. Об этом пишет в воскресенье, 23 февраля, газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных чиновников из ЕС.
Реализация этого плана зависит о того, удастся ли союзникам убедить президента США Дональда Трампа обеспечить „ограниченное“ участие своей страны в этой миссии, указал собеседник журналистов. Британские чиновники считают, что американское участие выполнило бы роль „заслона“, который защитит европейские войска в Украине, если они подвергнутся опасности со стороны России - в случае нарушения Москвой условий мирной сделки, следует из публикации.
Не размещение войск, а „военный потенциал“ США
При этом речь не идет о размещении военных США в Украине, которое практически исключил Трамп, оговаривается в статье. Скорее, подразумевается использование „военного потенциала США“, которого не хватает европейским силам. Например, военнослужащие США могли бы управлять системами ПВО, размещенными на территории граничащих с Украиной стран и обеспечивающими ее защиту, и предоставить другие подобные системы ПВО ЕС, рассказал европейский чиновник журналистам.
По данным WSJ, премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен показать Трампу черновик соответствующего плана во время встречи с главой Белого дома в Вашингтоне 27 февраля. Как рассказал источник издания, именно британское правительство является „главной движущей силой“ за этим планом. Однако собеседник WSJ считает маловероятным, что британский премьер обратится к Трампу с конкретным запросом о предоставлении американской поддержки во время ближайшей встречи.
Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается встретиться в Белом доме с президентом США 24 февраля - в третью годовщину начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Он уже давно призывает Европу взять на себя более существенную роль в плане обороны и заинтересован в плане Великобритании, но при этом собирает и идеи от других союзников, пишет издание.