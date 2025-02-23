Париж и Лондон готовят Трампу план по миротворцам в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается встретиться в Белом доме с президентом США 24 февраля - в третью годовщину начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Он уже давно призывает Европу взять на себя более существенную роль в плане обороны и заинтересован в плане Великобритании, но при этом собирает и идеи от других союзников, пишет издание.