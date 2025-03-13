„Долгосрочные гарантии безопасности будут зависеть от мощностей, которые мы сможем предоставить Украине“, - подчеркнул министр. Он предупредил, что Европе необходимо быстрее развивать космические технологии и сократить свою зависимость от Starlink.

„Возникает широкий консенсус относительно того, что первой гарантией безопасности Украины является сама украинская армия, ее возможности, ее вооружение, ее подготовка“, - заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню на пресс-конференции в Париже.

В этот день в Париже состоялись переговоры между министрами обороны пяти основных военных держав Европы Франции, Великобритании, Германии, Италии и Польши для координации поддержки Украины.

„Оно предполагает, что страны Европы, Содружества и Азии предоставят финансирование, войска, самолеты или военно-морские суда, чтобы помочь защитить Украину от перспективы дальнейшей российской агрессии“, - пишет информагентство. По данным Bloomberg, во вторник представители государств, не входящих в НАТО , включая Австралию, Японию и Новую Зеландию, присоединились к переговорам в Париже с военными начальниками десятков европейских стран, а также Канады.

Как отмечает Bloomberg, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон ведут переговоры между 37 странами о создании „коалиции желающих“ для Украины, если будет достигнуто мирное урегулирование.

Британские чиновники рассказали западным СМИ, что предложенные „силы успокоения“, которые они стремятся объединить, являются важной гарантией безопасности для Украины. Они считают, что любые попытки России заблокировать такой процесс стран-членов НАТО будут преднамеренной попыткой сорвать перспективы длительного мира.

Британские чиновники сообщили агентству Bloomberg, что предложенные „силы успокоения“, которые они намерены создать, являются важнейшей гарантией безопасности для Украины. Они считают, что любые попытки России заблокировать такой процесс стран-членов НАТО будут преднамеренной попыткой сорвать перспективы прочного мира.