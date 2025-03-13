Париж и Лондон готовят план обеспечения безопасности Украины

В этот день в Париже состоялись переговоры между министрами обороны пяти основных военных держав Европы Франции, Великобритании, Германии, Италии и Польши для координации поддержки Украины.
„Возникает широкий консенсус относительно того, что первой гарантией безопасности Украины является сама украинская армия, ее возможности, ее вооружение, ее подготовка“, - заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню на пресс-конференции в Париже.
„Долгосрочные гарантии безопасности будут зависеть от мощностей, которые мы сможем предоставить Украине“, - подчеркнул министр. Он предупредил, что Европе необходимо быстрее развивать космические технологии и сократить свою зависимость от Starlink.
Париж и Лондон создают „коалицию желающих“
Как отмечает Bloomberg, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон ведут переговоры между 37 странами о создании „коалиции желающих“ для Украины, если будет достигнуто мирное урегулирование.
„Оно предполагает, что страны Европы, Содружества и Азии предоставят финансирование, войска, самолеты или военно-морские суда, чтобы помочь защитить Украину от перспективы дальнейшей российской агрессии“, - пишет информагентство. По данным Bloomberg, во вторник представители государств, не входящих в НАТО, включая Австралию, Японию и Новую Зеландию, присоединились к переговорам в Париже с военными начальниками десятков европейских стран, а также Канады.
„Силы успокоения“ как одна из гарантий безопасности
Британские чиновники рассказали западным СМИ, что предложенные „силы успокоения“, которые они стремятся объединить, являются важной гарантией безопасности для Украины. Они считают, что любые попытки России заблокировать такой процесс стран-членов НАТО будут преднамеренной попыткой сорвать перспективы длительного мира.
Британские чиновники сообщили агентству Bloomberg, что предложенные „силы успокоения“, которые они намерены создать, являются важнейшей гарантией безопасности для Украины. Они считают, что любые попытки России заблокировать такой процесс стран-членов НАТО будут преднамеренной попыткой сорвать перспективы прочного мира.
Как пишет Bloomberg, каждую из стран спросили, что она готова предоставить коалиции, а тех, кто исключал отправку войск в Украину, спросили, согласны ли они на размещение сухопутных войск в соседних европейских странах и какой другой вклад они могли бы внести, включая отправку кораблей, самолетов, танков и предоставление разведывательной информации.
План по миротворцам покажут Трампу
Представители оборонного ведомства стран Европы считают, что размещение европейских войск в Украине является неотъемлемой частью прочного, длительного мирного решения. Однако Россия ясно дала понять, что не согласится на размещение миротворцев из НАТО в Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что присутствие войск НАТО в любом качестве на украинской территории представляет угрозу для России.
По словам источников, в ближайшие дни военные руководители Франции и Великобритании представят Стармеру и Макрону более подробные варианты миротворческих сил, которые будут обсуждаться с другими лидерами в ходе виртуального совещания в ближайшее время. После этого план покажут президенту США Дональду Трампу. Лондон и Париж хотят убедить Вашингтон предоставить гарантии безопасности в виде ВВС, разведки и пограничного контроля без отправки американских войск в Украину.
Агентство указывает, что согласие Украины на 30-дневное прекращении огня в сочетании с разработкой планов по миротворческим силам усилили давление на РФ, чтобы она пошла на уступки. „Однако существуют серьезные опасения, что Россия отвергнет мирное урегулирование и использует период прекращения огня для перевооружения и дальнейших нападений на Украину“, - пишет Bloomberg.