Париж: ЕС согласует санкции против РФ с США

По мнению Барро, „это - решающий момент для Европы“. Глава МИД напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон уже много лет призывает к стратегической автономии Европы и „европейской опоре для НАТО“. В вопросе о тарифах Вашингтона в отношении Брюсселя Барро призвал к „деэскалации“, - чтобы „мы в интересах как Соединенных Штатов, так и Европы могли вернуться к ситуации, которая предшествовала решениям, принятым администрацией Трампа“.