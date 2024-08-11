Париж 2024: Сколько стоит Олимпийское золото?

Из 32 видов спорта, представленных в Париже-2024, призовые деньги будут вручаться только в двух — легкой атлетике и боксе.

Олимпийцы могут получать деньги из самых разных источников: от спонсоров до финансовых вознаграждений от их родной страны; и теперь впервые на Играх им вручаются денежные вознаграждения — но не во всех видах спорта.

Этим летом в Париже соревнуются уже самые разные спортсмены — начиная от сверхбогатых, зарабатывающих сотни миллионов долларов в год, до тех, кто едва может позволить себе это позволить.

Когда в 1896 году в Афинах начали проводить современные Олимпийские игры, они были сугубо любительскими, без участия профессиональных спортсменов и без призовых денег.

Призовые деньги поступают не напрямую от Олимпийского комитета, а от руководящих органов двух ассоциаций.

В обоих видах спорта серебряные и бронзовые призеры получат меньшие суммы, а в боксе также будут награждаться спортсмены, занявшие места вплоть до пятого.

Месяц спустя Международная ассоциация бокса (IBA) заявила, что тоже будет вручать денежные вознаграждения: 100 тыс. долларов США уйдут олимпийским чемпионам, хотя четверть этой суммы будет передана национальным федерациям спортсменов, а еще четверть — их тренерам.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics), международный руководящий орган по легкой атлетике, в апреле неожиданно объявила, что золотые медалисты Парижских игр-2024 получат 50 тыс. долларов за победу в соревнованиях.

По его словам, „одно из критических замечаний сводится к тому, что эти деньги можно было бы лучше использовать, давая деньги молодым спортсменам, а не тем, кто находится на вершине своей карьеры“.

„Более чем вероятно, что те, кто выигрывает золотые медали в легкой атлетике, это те же самые люди, у кого есть крупные спонсорские и рекламные контракты“, — говорит Том Бэйсон из исследовательского Центра при Университете Ковентри, который специализируется на крупных спортивных мероприятиях.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) получает от Международного олимпийского комитета часть прибыли от Олимпиады. Раньше ассоциация тратила эти средства на развитие спортсменов в широком смысле слова, поэтому теперь некоторые наблюдатели задаются вопросом, является ли введение денежных выплат за победы на Играх правильным решением.

„Возможно, IBA делает это, чтобы сохранить свое участие в Олимпийских играх и сохранить свою актуальность“, — добавляет Бэйсон.

„Как всегда в случае с IBA, неясно, откуда берутся деньги“, — сухо заявили представители МОК в своем заявлении.

Источник денег призового фонда бокса менее прозрачен. МОК недавно разорвал все связи с IBA из-за того, что он назвал „отсутствием финансовой прозрачности“ в деятельности ассоциации.

Ольге Корбут, легенде советской гимнастики, завоевавшей за свою олимпийскую карьеру четыре золотые и две серебряные медали, пришлось в 2017 году продать три свои медали за 333,5 тыс долларов.

Но даже олимпийским чемпионам могут пригодиться дополнительные деньги, ведь и некоторые из них попадали в сложные финансовые ситуации.

Хотя эти суммы далеко не маленькие, они и близко не стоят с теми огромными богатствами, которые могут заработать самые известные спортсмены мира.

Это больше, чем в США, чей фонд „Operation Gold“ выдает 37,500 долларов.

Для хозяев турнира, спортсменов из Франции, сумма составляет 80 тыс. евро, а для марокканских спортсменов она еще выше — 200 тыс. долларов США.

Считается, что больше всех своим спортсменам платит Сингапур: каждый из его золотых медалистов в Париже получит 750 тыс. долларов.

Есть множество других способов, посредством которых спортсмены получают финансовое вознаграждения за медали на Играх. Многие будут награждены своими странами за выступления, которое привели их на пьедестал.

Неудивительно, что вторым по уровню доходов стал звездный баскетболист США — Леброн Джеймс. Считается, что он заработал 128 млн долларов.

Испанский гольфист Джон Рам — самый высокооплачиваемый спортсмен Парижских игр-2024 согласно ежегодному списку самых богатых спортсменов, публикуемому Forbes. По оценкам журнала, за последний год он заработал 218 млн долларов, причем большая часть этих денег была получена от участия в скандальном туре LIV Golf, финансируемого Саудовской Аравией.

„На Играх можно встретить как спортсменов, которые получают внушительные зарплаты, как, например, баскетболисты сборной США, — говорит доктор Бейсон, — так и спортсменов, которые подрабатывают, чтобы обеспечить себя“.

Учитывая огромную международную известность гольфа и баскетбола, участие в Олимпийских играх, вероятно, мало повлияло на и без того огромный потенциал заработка Рама и Джеймса.

Но для спортсменов более низкого уровня выигрыш медали может помочь получить столь необходимый дополнительный доход.

Часто в контрактах спортсменов прописывается пункт о том, что они получат бонус от спонсоров, если поднимутся на пьедестал.

Как правило, эти контракты конфиденциальны, но во время судебного спора между Nike и New Balance в 2016 году выяснилось, что американский бегун Борис Бериан должен был получить 150 тыс. долларов, если выиграет золото на Олимпийских играх.