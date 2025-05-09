Парад Победы на Красной площади на четвертый год войны. Как это было

Перед празднованием 9 мая Путин объявил об одностороннем прекращении огня на войне в Украине. Москва и Киев обвиняют другу другу в несоблюдении декларируемого Кремлем трехдневного перемирия.

Командовал парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков, а принимал парад министр обороны Андрей Белоусов (в гражданском костюме). Путин на параде сидел рядом с китайским лидером Си Цзиньпином.

Кроме того, в параде Победы приняли участие военнослужащие из других государств. По Красной площади прошли парадные расчеты из 13 стран, в том числе Китая, Вьетнама, Египта, Монголии и Мьянмы.

На параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, присутствовали не только российский президент Владимир Путин, но и лидеры почти 30 государств, в том числе Китая, Бразилии, Венесуэлы, Словакии и Сербии.

Что сказал Путин

Как и в предыдущие три года, российский президент в торжественной речи на Красной площади 9 мая упомянул войну России против Украины, однако в этот раз сказал на эту тему лишь несколько слов.

По словам Путина, россияне хранят память об „исторических, триумфальных событиях“ Великой Отечественной войны и о поколении, которое завещало „защищать Родину“ и „твердо отстаивать свои национальные интересы“, а также традиционные ценности.

„Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма, будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных разрушительных идей. Правда и справедливость на нашей стороне“, — сказал Путин.