Парад Победы на Красной площади на четвертый год войны. Как это было

На параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, присутствовали не только российский президент Владимир Путин, но и лидеры почти 30 государств, в том числе Китая, Бразилии, Венесуэлы, Словакии и Сербии.
Кроме того, в параде Победы приняли участие военнослужащие из других государств. По Красной площади прошли парадные расчеты из 13 стран, в том числе Китая, Вьетнама, Египта, Монголии и Мьянмы.
Командовал парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков, а принимал парад министр обороны Андрей Белоусов (в гражданском костюме). Путин на параде сидел рядом с китайским лидером Си Цзиньпином.
Что сказал Путин
Как и в предыдущие три года, российский президент в торжественной речи на Красной площади 9 мая упомянул войну России против Украины, однако в этот раз сказал на эту тему лишь несколько слов.
По словам Путина, россияне хранят память об „исторических, триумфальных событиях“ Великой Отечественной войны и о поколении, которое завещало „защищать Родину“ и „твердо отстаивать свои национальные интересы“, а также традиционные ценности.
„Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма, будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных разрушительных идей. Правда и справедливость на нашей стороне“, — сказал Путин.
„Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью“, — произнес после этого российский президент. „Специальной военной операцией“ или СВО в России называют войну в Украине.
Участники вторжения в Украину также прошли по Красной площади. Как сообщил корреспондент ТАСС, из более 11 тыс. военнослужащих, принимающих участие в параде, полторы тысячи — „бойцы спецоперации“.
Хотя Путин почти не говорил о продолжающейся более трех лет войне в Украине, об участниках „специальной военной операцией“ постоянно упоминал диктор, представляя марширующие по площади подразделения.
Иностранцы на параде
В параде на Красной площади также участвовали военные из 13 стран — Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Предположения о том, что в Москве пройдут строем и военные КНДР, не подтвердились. Однако уже после парада Путин подошел к северокорейским офицерам в парадной форме, а ведущая телетрансляции предположила, что президент России благодарит их за участие в боевых действиях в Курской области.
Россия пыталась заложить традицию участия иностранных войск на параде в 2010-х годах. Первая попытка в 2010 году была впечатляющей — по Красной площади в Москве прошли солдаты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Украины, а также из западных стран — США, Великобритании, Польши и Франции.
Однако через пять лет 70-летие Победы Россия встречала уже после аннексии Крыма и начала войны в Украине. Отношения России с западными странами к тому моменту резко обострились, и это отразилось на составе участников парада. Тогда на него приехали военные из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Индии, Монголии, Сербии и Китая.
В 2020 году, в год 75-летнего юбилея Победы, из-за пандемии коронавируса Россия перенесла парад на 24 июня — день первого Парада Победы в 1945 году. Тогда к набору иностранных участников 2015 года присоединились военнослужащие из Молдовы, Туркменистана и Узбекистана.