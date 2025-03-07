Папа римский впервые обратился к верующим из больницы

Папа римский Франциск впервые за время госпитализации обратился к верующим, которые ежедневно собираются на площади Святого Петра в Ватикане. В коротком аудиообращении из больницы он поблагодарил их за молитвы, сообщила пресс-служба Ватикана в четверг, 6 марта.

„От всего сердца благодарю вас за молитвы, которые вы возносите о моем здоровье с площади Святого Петра. Я сопровождаю вас отсюда. Да благословит вас Господь, и да защитит вас Дева Мария. Благодарю вас“, - сказал Франциск на испанском языке в первом обращении за три недели. Это послание транслировалось вечером в четверг на площади Святого Петра перед молебном о выздоровлении папы.

Состояние здоровья Франциска