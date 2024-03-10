Папа Римский призвал Украину к переговорам с Россией

Папа Римский Франциск заявил, что Украина должна проявить мужество, которое он назвал «белым флагом», и договориться о прекращении войны с Россией.
Понтифик сделал свои комментарии во время интервью, записанном в прошлом месяце для швейцарской вещательной компании RSI, задолго до того, как в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган предложил провести саммит между Украиной и Россией.
Эрдоган сделал новое предложение после встречи в Стамбуле со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Зеленский заявил, что хотя он и хочет мира, он не допустит территориальных уступок со стороны Украины.
Мирный план украинского лидера предусматривает вывод российских войск со всей территории Украины и восстановление государственных границ. Москва исключила возможность своего участия в мирных переговорах на предложенных Киевом условиях.
В интервью папу Франциска спросили о его позиции в споре между теми, кто говорит, что Украина должна уступить, так как терпит поражение, и теми, кто утверждает, что такие уступки узаконят действия сильнейшей стороны. Журналист использовал в вопросе термин «белый флаг».
«Это одна из интерпретаций, это правда», – сказал Франциск, согласно предварительной стенограмме интервью и отрывка видеозаписи, попавшей в распоряжение Reuters. Само интервью должно быть показано 20 марта в рамках новой программы.
«Я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество "белого флага" и ведет переговоры», – сказал Франциск, добавив, что переговоры должны проходить при посредничестве других держав.
«Слово "переговоры" на самом деле мужественное. Когда вы видите, что терпите поражение, что дела идут не лучшим образом, вы должны иметь мужество вести переговоры», - сказал Франциск.
Считается, что Франциск впервые использовал такие термины, как «белый флаг» или «поражение», обсуждая войну в Украине, хотя в прошлом он уже говорил о необходимости переговоров.
В прошлом году 87-летний понтифик отправил посланника мира, итальянского кардинала Маттео Зуппи, в Киев, Москву и Вашингтон, чтобы узнать мнение лидеров этих стран.
«Можно испытывать стыд, – сказал Франциск о переговорах, – но сколько еще людей погибнет (в войне)? (Нужно) вести переговоры вовремя, найти страну, которая может стать посредником», – сказал Франциск, упомянув Турцию в числе стран, предложивших свои услуги.
«Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась», – сказал Франциск, который сделал сотни обращений к тем, кого он называет «мучениками Украины». На вопрос, готов ли он выступить посредником, Франциск ответил: «Я готов».
В другой части интервью, говоря о войне между Израилем и ХАМАС, Франциск сказал: «Переговоры – это не капитуляция».
В прошлом месяце Зеленский заявил, что с момента российского вторжения в феврале 2022 года была убита 31 тысяча украинских солдат и что десятки тысяч мирных жителей были убиты на оккупированных территориях страны.