Папа римский Франциск, восстанавливающийся после тяжелой пневмонии, поздравил верующих с Пасхой

88-летнего понтифика вывезли на балкон базилики Святого Петра в инвалидном кресле. Он помахал рукой с балкона собрашимся внизу верующим и поздравил их, сказав: „Дорогие братья и сестры, с Пасхой“.
Традиционное папское пасхальное благословение произнес один из сопровождавших папу Франциска священнослужителей.
После благословения собравшихся папа Франциск совершил традиционный объезд площади в специальном открытом „папамобиле“. Процессия несколько раз останавливалась, чтобы понтифик мог благословить младенцев, которых их родственники специально для этого принесли на площадь.
Появление папы на людях в пасхальное воскресенье было долгожданным. Меньше месяца назад его выписали из больницы после пяти недель лечения от легочной инфекции, приведшей к двойной пневмонии.
В пасхальном обращении, которое произнес один из священнослужителей, понтифик отметил: „Не может быть мира без свободы религии, свободы мысли, свободы выражения мнений и уважения к взглядам других“.
Это было уже второе появление папы Франциска на людях на этой неделе.
В этом году пасхальная месса особая, юбилейная. Такая месса служится раз в 25 лет, на нее съезжаются миллионы паломников.
Юбилейный год начался с того, что 24 декабря 2024 года папа открыл обычно закрытую Святую дверь в базилике Святого Петра.
Но весной 2025 года впервые со дня восшествия на престол в 2013 году понтифик пропустил большинство мероприятий Страстной недели, включая субботнее пасхальное бдение в базилике Святого Петра. Папа делегировал свои обязанности кардиналам. Ненадолго появившись в соборе в этот день, он помолился и раздал детям сладости.
Когда в марте его выписали из больницы, врачи сказали, что ему потребуется не менее двух месяцев отдыха и восстановления в папской резиденции.
По словам одного из врачей, ухаживавших за понтификом, за время пребывания в больнице у него было „два очень критических эпизода“, когда „его жизнь была в опасности“.
Доктор Серджио Альфиери добавил, что папу никогда не интубировали, в больнице он всегда оставался бодрым и понимал, что происходит вокруг.
Проблемы со здоровьем сопровождали папу Франциска, уроженца Аргентины, на протяжении всей его жизни. Отчасти они связаны с тем, что в возрасте 21 года ему удалили часть легкого, это сделало его особо уязвимым к легочным инфекциям.
Также в воскресенье утром папа провел короткую личную встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Вэнс — католик, обратившийся в христианство в зрелом возрасте.
Вэнс прибыл в Рим в пятницу, а в субботу встретился с государственным секретарем Ватикана и секретарем по связям с государствами и международными организациями.
Как говорится в заявлении Ватикана, в ходе переговоров стороны выразили удовлетворение „хорошими существующими двусторонними отношениями“ и „общей приверженностью защите права на свободу религии и совести“.
„Состоялся обмен мнениями о международной ситуации, особенно в отношении стран, затронутых войной, политической напряженностью и сложной гуманитарной ситуацией, с особым вниманием к мигрантам, беженцам и заключенным“, — сказано в официальном заявлении.