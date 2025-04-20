Папа римский Франциск, восстанавливающийся после тяжелой пневмонии, поздравил верующих с Пасхой

Появление папы на людях в пасхальное воскресенье было долгожданным. Меньше месяца назад его выписали из больницы после пяти недель лечения от легочной инфекции, приведшей к двойной пневмонии.

После благословения собравшихся папа Франциск совершил традиционный объезд площади в специальном открытом „папамобиле“. Процессия несколько раз останавливалась, чтобы понтифик мог благословить младенцев, которых их родственники специально для этого принесли на площадь.

88-летнего понтифика вывезли на балкон базилики Святого Петра в инвалидном кресле. Он помахал рукой с балкона собрашимся внизу верующим и поздравил их, сказав: „Дорогие братья и сестры, с Пасхой“.

Но весной 2025 года впервые со дня восшествия на престол в 2013 году понтифик пропустил большинство мероприятий Страстной недели, включая субботнее пасхальное бдение в базилике Святого Петра. Папа делегировал свои обязанности кардиналам. Ненадолго появившись в соборе в этот день, он помолился и раздал детям сладости.

Юбилейный год начался с того, что 24 декабря 2024 года папа открыл обычно закрытую Святую дверь в базилике Святого Петра.

В этом году пасхальная месса особая, юбилейная. Такая месса служится раз в 25 лет, на нее съезжаются миллионы паломников.

Это было уже второе появление папы Франциска на людях на этой неделе.

В пасхальном обращении, которое произнес один из священнослужителей, понтифик отметил: „Не может быть мира без свободы религии, свободы мысли, свободы выражения мнений и уважения к взглядам других“.

Когда в марте его выписали из больницы, врачи сказали, что ему потребуется не менее двух месяцев отдыха и восстановления в папской резиденции.

По словам одного из врачей, ухаживавших за понтификом, за время пребывания в больнице у него было „два очень критических эпизода“, когда „его жизнь была в опасности“.

Доктор Серджио Альфиери добавил, что папу никогда не интубировали, в больнице он всегда оставался бодрым и понимал, что происходит вокруг.

Проблемы со здоровьем сопровождали папу Франциска, уроженца Аргентины, на протяжении всей его жизни. Отчасти они связаны с тем, что в возрасте 21 года ему удалили часть легкого, это сделало его особо уязвимым к легочным инфекциям.