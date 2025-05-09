Папа Лев XIV: американский миссионер в Перу, критиковавший вице-президента США. Что известно о новом папе римском

Источник британской газеты Telegraph в Ватикане охарактеризовал нового папу так: „Он не входил в число очевидных кандидатов, но он знает всех, провел 30 лет в миссиях, говорит на нескольких языках. Его годы в Перу делают его наименее „американским“ из всех американских кардиналов. Но он понимает Америку и способен обращаться к ее народу — а это важно в эпоху Трампа“.