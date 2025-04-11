Панама разрешила войскам США размещаться у Панамского канала

Хегсет также пообещал, что США „вместе с властями Панамы и другими партнерами“ вернут канал из-под влияния Китая и откроют его для всех стран. При этом министр обороны США заявил, что Вашингтон согласовал с Панамой свободный и беспошлинный проход для американских военных судов через канал. Это высказывание опроверг министр по делам Панамского канала Хосе Рамон Икаса - по его словам, страна по-прежнему будет запрашивать у Вашингтона „компенсации“ за проход военных кораблей.