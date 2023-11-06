Палестинец с ножом напал на полицейских в Иерусалиме

В результате нападения были ранены два сотрудника пограничной полиции – мужчина и женщина 20 лет. Их доставили в иерусалимский медицинский центр «Хадасса». По сообщениям, женщина находится в критическом состоянии. Второй полицейский получил сравнительно легкое ранение.
Нападавший подросток был застрелен.
Через некоторое время после нападения израильские силы безопасности арестовали ученика одной из школ, расположенных неподалеку. Он подозревается в том, что оказывал помощь нападавшему.
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