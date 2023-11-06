Палестинец с ножом напал на полицейских в Иерусалиме

 
bbcrussian.com
ФОТО: Photo by FADEL SENNA / AFP/Scanpix
В понедельник утром рядом с воротами Ирода в Старом городе Иерусалима 16-летний подросток из восточно-иерусалимского района Иссавия напал с ножом на сотрудников пограничной полиции Израиля.

В результате нападения были ранены два сотрудника пограничной полиции – мужчина и женщина 20 лет. Их доставили в иерусалимский медицинский центр «Хадасса». По сообщениям, женщина находится в критическом состоянии. Второй полицейский получил сравнительно легкое ранение.

Нападавший подросток был застрелен.

Через некоторое время после нападения израильские силы безопасности арестовали ученика одной из школ, расположенных неподалеку. Он подозревается в том, что оказывал помощь нападавшему.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
bbcrussian.com
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии