Палестинец с ножом напал на полицейских в Иерусалиме

В результате нападения были ранены два сотрудника пограничной полиции – мужчина и женщина 20 лет. Их доставили в иерусалимский медицинский центр «Хадасса». По сообщениям, женщина находится в критическом состоянии. Второй полицейский получил сравнительно легкое ранение.