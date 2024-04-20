Палата представителей США готовится одобрить военную помощь Украине на $61 млрд

В случае, если законопроект будет одобрен, его передадут в Сенат, где помощь Украине поддерживает уверенное большинство законодателей. Затем его должен подписать президент-демократ Джо Байден, который обещал сделать это немедленно, как только документ поступит к нему.

Законопроект о поддержке Украины предусматривает расходы на общую сумму 60,84 млрд долларов, но это включает 23,2 млрд на восполнение американских военных запасов, сократившихся после военных поставок Киеву и 11,3 млрд на текущую деятельность американских военных в регионе, такую как обучение украинских военнослужащих за пределами их страны и военное присутствие в странах восточного фланга НАТО.

Сначала была битва в Сенате

Споры вокруг помощи Украине в американском Конгрессе идут почти пять месяцев.